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人氣演員金宣虎今（6）日舉辦《2026 KIM SEONHO FANMEETING [LOVE FACTORY] IN TAIPEI》，睽違3年再度來台與粉絲相見，本次見面會金宣虎特別帶來舞蹈特別表演，展現了蔡依林新歌〈Pillow〉挑戰，沒想到卻凸槌沒表現好，讓他急忙跟台下粉絲道歉：「對不起，希望不會掉粉。」為呼應本次《LOVE FACTORY》的見面會設定，金宣虎以「廠長」身分正式登場，而現場粉絲則成為工廠最重要的VIP顧客，一同展開這場充滿歡笑的工廠巡禮，金宣虎首先挑戰「暖身密碼挑戰」環節，透過摸唇、狗狗耳朵、嗷嗚姿勢及臉頰愛心等多項認證動作，讓粉絲看見他不同於戲劇作品中的反差魅力。隨後來到「接待櫃台」環節，金宣虎親自解答粉絲事前提交的各種問題，從笑容管理祕訣、平時最喜歡的穿搭風格，到未來想挑戰的綜藝節目類型，以及詮釋角色時的準備過程，他更驚喜挑戰《想見你》中的告白台詞，化身李子維用中文重現劇中名場面，讓全場陷入浪漫之中。接著金宣虎與粉絲一起探討戀愛理論與愛情選擇題，其中最令人心動的，莫過於金宣虎親自演繹浪漫情境，他不僅跟粉絲進行長達10秒的眼神交流，更模擬在公車與圖書館偶遇心儀對象時的害羞搭訕模樣，讓現場宛如瞬間變成韓劇拍攝現場。下半場則進入充滿趣味與挑戰的「材料倉庫」任務時間，金宣虎必須透過遊戲蒐集象徵幸福的四葉幸運草。從台灣夜市常見的立瓶挑戰，到近期熱門的Jolin蔡依林最新專輯的主打歌曲〈Pillow〉挑戰，再到戴上兔耳朵髮箍進行互動遊戲，無論是認真完成任務的模樣，還是失誤時展現的天然反應，都成功融化現場粉絲的心。活動尾聲，金宣虎與全場粉絲一同拍攝大合照，為這趟LOVE FACTORY工廠之旅留下最珍貴的紀念，他感謝粉絲一路以來的陪伴與支援，最後更以中文深情告白：「大家，我愛你們！」為這場充滿愛與幸福的見面會畫下最溫暖的句點。