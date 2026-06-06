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出訪3任務 聚焦民主同盟與歐洲市場

3月甫結束訪美行程的台中市長盧秀燕，今晚再度率團前往德國、捷克及奧地利訪問。在台灣外交處境艱難之際，她頻頻展開國際交流、接連突破外交困局，引發外界高度關注。盧秀燕晚間出國前表示，此行除拜訪友好城市與民主友人，更將著眼拓展非美市場、擴大歐洲商機。她強調，過去幾年台中與歐洲多國互動密切，「好朋友之間就是要有來有往」，感情才能更加深厚、長久。台中市政府昨天突然宣布盧秀燕將出訪歐洲3國，並於今（6）日啟程。此次出訪期間，盧秀燕將獲德國國會友台小組主席徐德分親自接待。徐德分上月底才拜訪中市府，且過去曾接待過前總統蔡英文，有學者分析，盧秀燕此次出訪規格已超越一般地方首長層級，展現國家級外交戰略格局，被外界解讀為歐美政界對2028總統大選的「提前押寶」。盧秀燕晚間在桃園機場登機前受訪表示，為推動城市外交及促進經貿合作，自己將於今晚至15日展開為期10天的德國、捷克與奧地利訪問行程。她指出此行共有3大任務，首先是拜訪歐洲3國政要與國會議員，針對國際局勢交換意見。雖然台灣與歐洲距離遙遠，但彼此同樣珍視民主自由、擁有共同價值理念，希望透過此次交流，進一步深化民主同盟關係。盧秀燕表示，第2項任務則是拜訪友好城市，彼此分享城市治理經驗、互相學習。至於第3項任務，則是拓展非美市場、擴大歐洲商機。她指出，德國、捷克與奧地利與台中一樣，都擁有良好的工業基礎，雙方產業交流本就十分密切，期待透過這次訪問，進一步強化商貿與經濟合作。盧秀燕也特別提到，近年台中與許多歐洲國家往來頻繁，即將成為緊密的好朋友，這次非常感謝對方的邀訪與協助。她笑說，自己常講「有來有往」，好朋友之間就是要多多往來，感情才能更加深厚持久。