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美國與伊朗持續各說各話

專家示警美伊衝突正在滑向失控

以色列也是變數

川普對於停火協議的新解釋

雖然美國與伊朗目前仍存在名義上的停火協議，但雙方依舊持續駁火，今（6）日美伊再次爆發直接衝突，美軍空襲伊朗戈魯克（Goruk）和格甚姆島（Qeshm Island）的雷達站，作為報復，伊朗向巴林和科威特境內的美軍基地發射飛彈與無人機。伊朗外交部6日發表聲明，譴責美國違反了停火協議，並補充說伊朗軍隊將會以「警惕、果斷和適度的方式」回應美國的任何襲擊。伊朗外交部表示，美軍襲擊了伊朗南部的雷達站和沿海監視站，伊朗外交部稱這些設施是為了保衛國家邊境和確保國際水道航行安全，而美國的襲擊明顯公然違反了雙方之前達成的停火協議，是對伊朗國家主權和領土的軍事侵犯。伊朗外交部表示，近期的襲擊表明華府缺乏緩和緊張局勢的意願，反而採取了一系列更廣泛的敵對和挑釁行為。伊朗外交部強調，伊朗軍方將會以警惕、果斷和適度的方式回應美國的任何襲擊。美國中央司令部表示，是在伊朗朝向荷姆茲海峽發射無人機之後，美軍才實施「防禦性攻擊」，擊落伊朗的無人機，並空襲伊朗戈魯克和格甚姆島的沿海雷達站，以防禦進一步的海上襲擊。不過，伊朗解釋說之所以朝荷姆茲海峽發射無人機，是因為有船隻在未事先協調的情況下，想要強行通過，於是給予警告。認為美軍強行替船隻背書，讓船隻闖越荷姆茲海峽才是衝突的根源。位於德黑蘭的中東戰略研究中心（Center for Middle East Strategic Studies）研究員達雷尼（Ali Akbar Dareini）表示，美國和伊朗之間的停火協議實際上已經破裂，當地正在滑向更大規模的衝突。達雷尼直言，雙方根本沒有停火，現在的情況完全就是一場小規模戰爭正在持續不斷地進行，且看起來離大規模戰爭的爆發越來越近。達雷尼認為，伊朗要求船隻必須按照其指定的方式通過荷姆茲海峽，且必須為此支付「服務費」，伊朗堅持在荷姆茲海峽運行這套框架，而美國則不願伊朗這種做法成為當地的新現況，於是不斷出手打破，這就是緊張局勢加劇的原因。隨著衝突時間持續時間越長，循外交管道解決的可能性也就變得更加渺茫。當然，也有看法認為雙方透過持續駁火來試圖為自己在談判中創造籌碼。但值得注意的是，如果說美國與伊朗至少都有一定程度停戰的意願，以色列則剛好相反，呈現出希望戰火持續的意願，以色列對黎巴嫩的軍事行動不斷推進，也成為當地局勢難以緩和的關鍵變數。對於美伊在停火協議生效期間仍不斷互相攻擊的事實，川普的解釋是在中東，「停火只是代表以較溫和的方式開火」。川普強調，雙方之間的互相攻擊與外交談判是各自進行的兩件事。川普還說相較於越戰打了19年，美國於伊朗軍事行動上取得的成果與速度已經非常迅速了。