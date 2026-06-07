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2026年法國網球公開賽女單決賽於昨（6）日圓滿落幕，19歲的俄羅斯天才少女米拉·安德烈耶娃（Mirra Andreeva）以6：3、6：2直落二擊敗波蘭黑馬克瓦琳絲卡（Maja Chwalinska），成功奪下生涯首座大滿貫冠軍獎盃。安德烈耶娃不僅展現了超齡的成熟度，更成為自1992年施特菲·葛拉芙（Monica Seles）以來，最年輕的法網女單冠軍。安德烈耶娃自2023年馬德里公開賽一戰成名後，便被視為網壇的未來之星。今日她在決賽中克服了開賽時的緊張情緒與現場強風干擾，雖然開局與對手互破發球局，但隨後迅速穩住陣腳，連下9局，在第二盤取得5：0的絕對領先。儘管隨後克瓦琳絲卡試圖反擊，但安德烈耶娃在關鍵時刻以一記強力的反手拍致勝球，成功兌現賽末點，將這座象徵最高榮耀的蘇珊·朗格倫盃收入囊中。賽後安德烈耶娃激動落淚，並第一時間跑向觀眾席，與教練康奇塔·馬丁尼茲（Conchita Martinez）緊緊相擁。她在場上感性表示：「我從小就一直關注法網，贏得這座獎盃一直是我畢生的夢想。」她同時感謝馬丁尼茲這兩年來的悉心指導與寶貴建議，幫助她成功克服了大賽壓力。決賽對手克瓦琳絲卡原本僅是世界排名第114名的資格賽選手，賽前奪冠賠率甚至高達500：1。儘管未能完成這場「灰姑娘童話」，但她成為公開化年代以來，史上第二位打進大滿貫決賽的資格賽選手（前一位為英國新星艾瑪·拉杜卡努）。今日現場湧入1.5萬名觀眾，絕大多數都給予這位韌性十足的波蘭選手熱烈喝采，她多變的打法也讓安德烈耶娃吃盡苦頭。安德烈耶娃近年進步神速，去年不僅拿下兩座WTA 1000等級賽事冠軍，世界排名更強勢衝進前五。儘管過去常因場上情緒起伏被視為「青澀」，但她在本次法網展現了驚人的心理建設，尤其是準決賽面對烏克蘭勁敵柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）時，在巨大的政治與心理壓力下依然保持冷靜，顯示她已完全具備頂尖職業選手的素質。