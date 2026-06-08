我是廣告 請繼續往下閱讀

宅家上班族苦存1億日圓 危機發生才醒悟

▲中村先生緊急送醫後，才驚覺自己一個朋友也沒有。（示意圖，圖非當事人／取自Pixabay）

開始捨得花錢 目標改為認識朋友

為了退休，除了存錢之外，建立人際關係也很重要，日本有位44歲上班族為了存退休資金，過著相當節儉的生活，年薪約650萬日圓（約新台幣128萬元）的他，靠著節省和投資，已經累積超過1億日圓（約新台幣2000萬元）的資產，但有天深夜，他突然身體不適在家昏倒，才發現退休除了金錢之外，維持社會連結也很重要。根據日本媒體《The Gold Online》報導，上班族中村先生住在東京一間木造老公寓中，一個月房租只要7.8萬日圓（約新台幣1萬5368元），假日幾乎不出門，平時就滑滑手機度過閒暇時間，因為下班就宅在家，所以中村先生也沒有什麼朋友，跟家人更是長時間失聯。他靠節省和投資，存下超過1億日圓（約新台幣2000萬元）的資產。有一天中村先生突然身體不適、呼吸困難、胸痛，在家中昏倒，過一陣子才恢復些許意識，自己打了急救電話求救，才撿回一命，但當醫護人員詢問他有沒有能聯繫的親友時，中村先生才驚覺，他竟然沒有一個可以聯絡的人，讓他開始思考，若自己「孤獨死」，擁有再多錢也沒有用。於是中村先生決定換到生活機能好、格局寬敞的新公寓，雖然房租來到14.5萬日圓（約新台幣2萬8570元），但居住的地方變得更舒服，飲食也從快過期的打折便當，變成偶爾會去餐廳吃飯，中村先生也放棄提早退休的想法，因為他認為，職場除了是賺錢的地方，也是保持社會連結的地方。現在中村先生的目標，也變成交到能互相扶持的朋友。根據日本少額短期保險協會發布的「孤獨死現狀報告」指出，孤獨死的男性占比高達83.3％，而且65歲以下青壯年佔比高達46.1%，可以看出孤獨死已經不是老人的專利。過去有不少專家也建議，退休後仍要維持人際關係，可以跨出舒適圈，認識一些一起運動、吃飯、聊天的朋友，彼此相互扶持，度過快樂的退休生活。