中國節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）在5日迎來四公（四次公演），日前剛透露喉嚨腫、聲音沙啞，而在X秀換人唱的曾沛慈，當天帶領團隊獻唱〈Susan說〉，竟直接奪下冠軍。而另一位備受矚目的藝人，范瑋琪在被迫進入唐藝昕團後挑戰唱跳，但團體成績卻慘遭墊底，隊友江語晨還進入了待定淘汰區，讓范瑋琪當場在台上淚崩。

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曾沛慈在四公舞台中，搶先率領團隊表演陶喆的〈Susan說〉，但她之前發聲明透露因喉嚨不適、腫脹等原因，退出與唐藝昕的〈雪人〉跨團演出，讓外界都非常擔心她的狀態。沒想到當天的表演中，曾沛慈依然帶來超實力演出，最終團隊以902分，奪下全場最高分獲得冠軍。

▲范瑋琪（右）團隊成績墊底，在看到江語晨進入待定淘汰區後，她忍不住淚崩。（圖／翻攝自微博@綜藝精選指南）
▲范瑋琪（右）團隊成績墊底，在看到江語晨進入待定淘汰區後，她忍不住淚崩。（圖／翻攝自微博@綜藝精選指南）
范瑋琪努力唱跳也沒用　成績墊底台上淚崩

而在選人環節中，因沒人選最後被迫加入唐藝昕團的范瑋琪，這次團體戰中積極挑戰唱跳，與團隊帶來梁詠琪的〈膽小鬼〉。雖然眾人積極練習，范瑋琪也努力挑戰Hip-Hop舞蹈，但最終表演僅獲得831分墊底，隊友江語晨還因此進入待定淘汰區，讓范瑋琪不捨到直接在台上落淚。

江語晨進淘汰區　唐藝昕唱贏讓她暫時安全

雖然江語晨是四公中，首位落入待定淘汰區的選手，但因為這次四公共有3天直播，孫怡在雙人合作秀贏了張月團的萬千惠，唐藝昕也在跨團X秀中贏了曾沛慈團的黃燦燦，所以團隊中包含江語晨都暫時安全。

資料來源：微博

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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...