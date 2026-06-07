2026年法國網球公開賽（羅蘭加洛斯）即將在巴黎迎來最高潮，男子單打決賽將於6月7日隆重登場。本屆賽事冷門頻傳、驚奇不斷，最終由德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）與義大利黑馬科博利（Flavio Cobolli）殺入決賽，雙方將在菲利普夏蒂埃球場爭奪至高無上的火槍手盃。以下《NOWNEWS》為您整理這場壓軸大戰的完整賽程、賠率、對戰紀錄與直播平台。
🟡本文重點摘要
📍2026法網男單決賽賽程時間
📍為什麼本屆法網賽事難以預測？
📍為什麼男單最終是由這兩人爭霸？
📍為什麼這一場比賽對於茲維列夫無比重要？
📍茲維列夫、科博利過去對戰紀錄
📍2026法網男單比賽賠率與專家選擇
📍台灣地區轉播與線上串流平台
📍茲維列夫與柯博利的晉級之路對手名單
2026法網男單決賽賽程時間（台灣時間）
📌地點：2026法網最後一天的賽事全面在菲利普夏蒂埃球場（Court Philippe-Chatrier）進行。
📌時間：
為什麼本屆法網賽事難以預測？
本屆羅蘭加洛斯堪稱近年來最瘋狂、最難以預測的一屆大滿貫賽事，主要原因有二：
🎾極端熱浪考驗： 比賽第一周巴黎遭遇熱浪襲擊，每日氣溫直逼32度以上。高溫導致紅土球場乾燥、球速變快且彈跳變高，許多球員因無法適應而體能崩潰。例如名將魯德曾直言自己熱得像殭屍，小將門希克甚至在次輪賽後因嚴重抽筋需坐輪椅離場。
🎾頂級球星接連爆冷： 兩大奪冠熱門雙雙落馬，球王辛納在30連勝的顛峰狀態下，因中暑頭暈、體力耗盡在第二輪止步；女單名將莎巴蓮卡也在八強賽陷入心理與生理雙重低谷而慘遭逆轉。此外，24座大滿貫得主喬科維奇也受高溫所苦，遭19歲巴西小將豐塞卡逆轉淘汰。這導致大滿貫賽事49年來，首次出現男女單四強皆無前大滿貫冠軍的罕見奇景。
為什麼男單最終是由這兩人爭霸？
在眾多冷門中，茲維列夫與科博利憑藉著各自的實力與運氣殺出重圍：
🎾茲維列夫（世界排名第3）： 作為東京奧運金牌得主，茲維列夫在紅土賽場展現出極強的穩定性。他一路過關斬將，在四強賽擊退了克服抽筋傷勢的黑馬門希克，挺進個人第四次大滿貫決賽。
🎾科博利（世界排名第14）： 這位義大利新星成為本屆最大驚奇。除了實力爆發，他的晉級之路也充滿了戲劇性的好運。八強賽時，對手貝雷蒂尼在落後情況下因臀部受傷退賽；四強賽前，另一位義大利隊友阿納爾迪又因感染病毒無奈退賽。這讓科博利在不戰而勝的情況下，首度挺進大滿貫決賽。
為什麼這一場比賽對於茲維列夫無比重要？
這場決賽對茲維列夫而言，是他職業生涯至今最關鍵的一戰，這是茲維列夫生涯第四度殺進大滿貫決賽（前三次分別為2020美網、2024法網、2025澳網），但過去三次他都與冠軍擦身而過（2024年法網決賽惜敗給艾卡拉茲）。他急需拿下這座火槍手盃來證明自己。
這一場比賽的勝者，將成為自2021年美網梅德維夫奪冠以來，第一位除納達爾、喬科維奇、艾卡拉茲和辛納之外的大滿貫男單冠軍，意義非凡。而在主要競爭對手都已經出局的情況下，這真的可能是茲維列夫最好的奪冠機會，未來難再出現。
茲維列夫、科博利過去對戰紀錄
茲維列夫與科博利生涯共交手過4次，茲維列夫以3勝1敗的戰績佔據優勢。
值得注意的是，兩人在2026年4月就曾密集交手2次，分別是在慕尼黑公開賽，科博利以2:0擊敗茲維列夫；而在馬德里大師賽上，茲維列夫迅速復仇，以直落二橫掃科博利。
2026法網男單比賽賠率與專家選擇
根據FanDuel運動博彩網站開出的最新賠率，經驗豐富的茲維列夫被視為奪冠大熱門：
📍獨贏賠率： 科博利+275 / 茲維列夫-350
📍總局數盤口： 36.5局（大分-118 / 小分-112）
📍專家預測與選擇： 茲維列夫在法網的生涯勝率高達79%，且擁有豐富的大滿貫決賽經驗，相較之下科博利是首度站上如此大舞台。預估茲維列夫將從開局就展開壓制，推薦玩法為茲維列夫以3：0直落三獲勝（賠率+155）。
台灣地區轉播與線上串流平台
台灣觀眾可透過以下管道收看這場世紀對決的完整直播：
1.電視轉播頻道
愛爾達體育1台（中華電信MOD 200頻道）
博斯運動一台（中嘉83、凱擘76、台數科76、全國80、天外天209等有線電視系統）
2.網路OTT線上串流平台
Hami Video電視運動館： 網路隨選隨看，提供多種天數訂閱方案（如90天399元、180天699元）。
ELTA.TV OTT： 專屬體育平台（提供90天599元、180天999元等方案）。
茲維列夫與柯博利的晉級之路對手名單
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📍2026法網男單決賽賽程時間
📍為什麼本屆法網賽事難以預測？
📍為什麼男單最終是由這兩人爭霸？
📍為什麼這一場比賽對於茲維列夫無比重要？
📍茲維列夫、科博利過去對戰紀錄
📍2026法網男單比賽賠率與專家選擇
📍台灣地區轉播與線上串流平台
📍茲維列夫與柯博利的晉級之路對手名單
📌地點：2026法網最後一天的賽事全面在菲利普夏蒂埃球場（Court Philippe-Chatrier）進行。
📌時間：
|賽事項目
|台灣時間
|對戰組合
|比賽地點
|女子雙打決賽
|17:00
|席妮亞可娃(Kateřina Siniaková)/湯森(Taylor Townsend) vs 達妮莉娜(Anna Danilina)/庫妮琪(Aleksandra Krunić)
|菲利普夏蒂埃球場(Court Philippe-Chatrier)
|男子單打決賽
|不早於21:00
|科博利(Flavio Cobolli) vs 茲維列夫(Alexander Zverev)
|菲利普夏蒂埃球場(Court Philippe-Chatrier)
本屆羅蘭加洛斯堪稱近年來最瘋狂、最難以預測的一屆大滿貫賽事，主要原因有二：
🎾極端熱浪考驗： 比賽第一周巴黎遭遇熱浪襲擊，每日氣溫直逼32度以上。高溫導致紅土球場乾燥、球速變快且彈跳變高，許多球員因無法適應而體能崩潰。例如名將魯德曾直言自己熱得像殭屍，小將門希克甚至在次輪賽後因嚴重抽筋需坐輪椅離場。
🎾頂級球星接連爆冷： 兩大奪冠熱門雙雙落馬，球王辛納在30連勝的顛峰狀態下，因中暑頭暈、體力耗盡在第二輪止步；女單名將莎巴蓮卡也在八強賽陷入心理與生理雙重低谷而慘遭逆轉。此外，24座大滿貫得主喬科維奇也受高溫所苦，遭19歲巴西小將豐塞卡逆轉淘汰。這導致大滿貫賽事49年來，首次出現男女單四強皆無前大滿貫冠軍的罕見奇景。
在眾多冷門中，茲維列夫與科博利憑藉著各自的實力與運氣殺出重圍：
🎾茲維列夫（世界排名第3）： 作為東京奧運金牌得主，茲維列夫在紅土賽場展現出極強的穩定性。他一路過關斬將，在四強賽擊退了克服抽筋傷勢的黑馬門希克，挺進個人第四次大滿貫決賽。
🎾科博利（世界排名第14）： 這位義大利新星成為本屆最大驚奇。除了實力爆發，他的晉級之路也充滿了戲劇性的好運。八強賽時，對手貝雷蒂尼在落後情況下因臀部受傷退賽；四強賽前，另一位義大利隊友阿納爾迪又因感染病毒無奈退賽。這讓科博利在不戰而勝的情況下，首度挺進大滿貫決賽。
為什麼這一場比賽對於茲維列夫無比重要？
這場決賽對茲維列夫而言，是他職業生涯至今最關鍵的一戰，這是茲維列夫生涯第四度殺進大滿貫決賽（前三次分別為2020美網、2024法網、2025澳網），但過去三次他都與冠軍擦身而過（2024年法網決賽惜敗給艾卡拉茲）。他急需拿下這座火槍手盃來證明自己。
這一場比賽的勝者，將成為自2021年美網梅德維夫奪冠以來，第一位除納達爾、喬科維奇、艾卡拉茲和辛納之外的大滿貫男單冠軍，意義非凡。而在主要競爭對手都已經出局的情況下，這真的可能是茲維列夫最好的奪冠機會，未來難再出現。
茲維列夫與科博利生涯共交手過4次，茲維列夫以3勝1敗的戰績佔據優勢。
值得注意的是，兩人在2026年4月就曾密集交手2次，分別是在慕尼黑公開賽，科博利以2:0擊敗茲維列夫；而在馬德里大師賽上，茲維列夫迅速復仇，以直落二橫掃科博利。
根據FanDuel運動博彩網站開出的最新賠率，經驗豐富的茲維列夫被視為奪冠大熱門：
📍獨贏賠率： 科博利+275 / 茲維列夫-350
📍總局數盤口： 36.5局（大分-118 / 小分-112）
📍專家預測與選擇： 茲維列夫在法網的生涯勝率高達79%，且擁有豐富的大滿貫決賽經驗，相較之下科博利是首度站上如此大舞台。預估茲維列夫將從開局就展開壓制，推薦玩法為茲維列夫以3：0直落三獲勝（賠率+155）。
台灣觀眾可透過以下管道收看這場世紀對決的完整直播：
1.電視轉播頻道
愛爾達體育1台（中華電信MOD 200頻道）
博斯運動一台（中嘉83、凱擘76、台數科76、全國80、天外天209等有線電視系統）
2.網路OTT線上串流平台
Hami Video電視運動館： 網路隨選隨看，提供多種天數訂閱方案（如90天399元、180天699元）。
ELTA.TV OTT： 專屬體育平台（提供90天599元、180天999元等方案）。
茲維列夫與柯博利的晉級之路對手名單
|選手
|晉級過程擊敗對手
|茲維列夫
|
邦齊(Benjamin Bonzi)
馬哈奇(Tomas Machac)
阿利斯(Quentin Halys)
德容(Jesper De Jong)
喬達(Rafael Jodar)
門希克(Jakub Mensik)
|柯博利
|
佩萊格里諾(Andrea Pellegrino)
吳易昺(Wu Yibing)
勒納·田(Learner Tien)
斯瓦伊達(Zachary Svajda)
奧格-阿里辛(Felix Auger Aliassime)