2026年法國網球公開賽（羅蘭加洛斯）即將在巴黎迎來最高潮，男子單打決賽將於6月7日隆重登場。本屆賽事冷門頻傳、驚奇不斷，最終由德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）與義大利黑馬科博利（Flavio Cobolli）殺入決賽，雙方將在菲利普夏蒂埃球場爭奪至高無上的火槍手盃。以下《NOWNEWS》為您整理這場壓軸大戰的完整賽程、賠率、對戰紀錄與直播平台。

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🟡本文重點摘要

📍2026法網男單決賽賽程時間
📍為什麼本屆法網賽事難以預測？
📍為什麼男單最終是由這兩人爭霸？
📍為什麼這一場比賽對於茲維列夫無比重要？
📍茲維列夫、科博利過去對戰紀錄
📍2026法網男單比賽賠率與專家選擇
📍台灣地區轉播與線上串流平台
📍茲維列夫與柯博利的晉級之路對手名單

2026法網男單決賽賽程時間（台灣時間）

📌地點：2026法網最後一天的賽事全面在菲利普夏蒂埃球場（Court Philippe-Chatrier）進行。

📌時間

賽事項目 台灣時間 對戰組合 比賽地點
女子雙打決賽 17:00 席妮亞可娃(Kateřina Siniaková)/湯森(Taylor Townsend) vs 達妮莉娜(Anna Danilina)/庫妮琪(Aleksandra Krunić) 菲利普夏蒂埃球場(Court Philippe-Chatrier)
男子單打決賽 不早於21:00 科博利(Flavio Cobolli) vs 茲維列夫(Alexander Zverev) 菲利普夏蒂埃球場(Court Philippe-Chatrier)
為什麼本屆法網賽事難以預測？

本屆羅蘭加洛斯堪稱近年來最瘋狂、最難以預測的一屆大滿貫賽事，主要原因有二：

🎾極端熱浪考驗： 比賽第一周巴黎遭遇熱浪襲擊，每日氣溫直逼32度以上。高溫導致紅土球場乾燥、球速變快且彈跳變高，許多球員因無法適應而體能崩潰。例如名將魯德曾直言自己熱得像殭屍，小將門希克甚至在次輪賽後因嚴重抽筋需坐輪椅離場。

🎾頂級球星接連爆冷： 兩大奪冠熱門雙雙落馬，球王辛納在30連勝的顛峰狀態下，因中暑頭暈、體力耗盡在第二輪止步；女單名將莎巴蓮卡也在八強賽陷入心理與生理雙重低谷而慘遭逆轉。此外，24座大滿貫得主喬科維奇也受高溫所苦，遭19歲巴西小將豐塞卡逆轉淘汰。這導致大滿貫賽事49年來，首次出現男女單四強皆無前大滿貫冠軍的罕見奇景。

▲球王辛納在30連勝的顛峰狀態下，因中暑頭暈、體力耗盡在第二輪止步。（圖／美聯社／達志影像）
▲球王辛納在30連勝的顛峰狀態下，因中暑頭暈、體力耗盡在第二輪止步。（圖／美聯社／達志影像）
為什麼男單最終是由這兩人爭霸？

在眾多冷門中，茲維列夫與科博利憑藉著各自的實力與運氣殺出重圍：

🎾茲維列夫（世界排名第3）： 作為東京奧運金牌得主，茲維列夫在紅土賽場展現出極強的穩定性。他一路過關斬將，在四強賽擊退了克服抽筋傷勢的黑馬門希克，挺進個人第四次大滿貫決賽。

🎾科博利（世界排名第14）： 這位義大利新星成為本屆最大驚奇。除了實力爆發，他的晉級之路也充滿了戲劇性的好運。八強賽時，對手貝雷蒂尼在落後情況下因臀部受傷退賽；四強賽前，另一位義大利隊友阿納爾迪又因感染病毒無奈退賽。這讓科博利在不戰而勝的情況下，首度挺進大滿貫決賽。

為什麼這一場比賽對於茲維列夫無比重要？

這場決賽對茲維列夫而言，是他職業生涯至今最關鍵的一戰，這是茲維列夫生涯第四度殺進大滿貫決賽（前三次分別為2020美網、2024法網、2025澳網），但過去三次他都與冠軍擦身而過（2024年法網決賽惜敗給艾卡拉茲）。他急需拿下這座火槍手盃來證明自己。

這一場比賽的勝者，將成為自2021年美網梅德維夫奪冠以來，第一位除納達爾、喬科維奇、艾卡拉茲和辛納之外的大滿貫男單冠軍，意義非凡。而在主要競爭對手都已經出局的情況下，這真的可能是茲維列夫最好的奪冠機會，未來難再出現。

▲這是茲維列夫生涯第四度殺進大滿貫決賽（前三次分別為2020美網、2024法網、2025澳網），但過去三次他都與冠軍擦身而過（2024年法網決賽惜敗給艾卡拉茲）。（圖／取自Roland-Garros X）
▲這是茲維列夫生涯第四度殺進大滿貫決賽（前三次分別為2020美網、2024法網、2025澳網），但過去三次他都與冠軍擦身而過（2024年法網決賽惜敗給艾卡拉茲）。（圖／取自Roland-Garros X）
茲維列夫、科博利過去對戰紀錄

茲維列夫與科博利生涯共交手過4次，茲維列夫以3勝1敗的戰績佔據優勢。

值得注意的是，兩人在2026年4月就曾密集交手2次，分別是在慕尼黑公開賽，科博利以2:0擊敗茲維列夫；而在馬德里大師賽上，茲維列夫迅速復仇，以直落二橫掃科博利。

2026法網男單比賽賠率與專家選擇

根據FanDuel運動博彩網站開出的最新賠率，經驗豐富的茲維列夫被視為奪冠大熱門：

📍獨贏賠率： 科博利+275 / 茲維列夫-350

📍總局數盤口： 36.5局（大分-118 / 小分-112）

📍專家預測與選擇： 茲維列夫在法網的生涯勝率高達79%，且擁有豐富的大滿貫決賽經驗，相較之下科博利是首度站上如此大舞台。預估茲維列夫將從開局就展開壓制，推薦玩法為茲維列夫以3：0直落三獲勝（賠率+155）。

台灣地區轉播與線上串流平台

台灣觀眾可透過以下管道收看這場世紀對決的完整直播：

1.電視轉播頻道

愛爾達體育1台（中華電信MOD 200頻道）

博斯運動一台（中嘉83、凱擘76、台數科76、全國80、天外天209等有線電視系統）

2.網路OTT線上串流平台

Hami Video電視運動館： 網路隨選隨看，提供多種天數訂閱方案（如90天399元、180天699元）。

ELTA.TV OTT： 專屬體育平台（提供90天599元、180天999元等方案）。

茲維列夫與柯博利的晉級之路對手名單

選手 晉級過程擊敗對手
茲維列夫

邦齊(Benjamin Bonzi)

 

馬哈奇(Tomas Machac)

 

阿利斯(Quentin Halys)

 

德容(Jesper De Jong)

 

喬達(Rafael Jodar)

 

門希克(Jakub Mensik)
柯博利

佩萊格里諾(Andrea Pellegrino)

 

吳易昺(Wu Yibing)

 

勒納·田(Learner Tien)

 

斯瓦伊達(Zachary Svajda)

 

奧格-阿里辛(Felix Auger Aliassime)
▲法網男單決賽由茲維列夫對決科博利。（圖／取自Roland-Garros X）
▲法網男單決賽由茲維列夫對決科博利。（圖／取自Roland-Garros X）

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...