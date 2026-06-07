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海大緊急通知學生線上查詢 權益未受損

自動化分揀出問題 中華郵政：人工輔以檢查

台灣海洋大學日前傳出考生成績通知單寄送延誤，選填志願截止日都快到截止，卻有近500考生遲未收到信。中華郵政副總經理蔡文慶今（7）日出面開記者會鞠躬道歉，強調考生因可以線上查詢，權益並未受影響，並表示這次問題出在郵件自動化分揀設備辨識錯誤。海大5月29日透過限時掛號寄出1773封甄試升學成績單，但選填志願截止日快截止，卻有近500考生遲未收到信，恐影響到選填志願。而中華郵政斥資逾200億元在桃園龜山打造A7郵政智慧物流園區，5月才啟用，結果1個月就出包。蔡文慶今日表示，1,773件包含其他郵件及考生成績通知單之大宗普通掛號郵件，因台北郵件處理中心進行自動化分揀作業時，因設備辨識誤判，將部分寄件人地址判讀為收件人地址，導致約990件、考生成績單約500件郵件錯誤封發回基隆郵局，造成郵件遞送進度全面延誤，對此深感抱歉。他表示，截至6月5日19時止，該批1,773件郵件，均已投遞完成。但有118件因兩次投遞未獲簽收，已轉為招領郵件；其餘70件則持續由基隆郵局主動聯繫收件人安排再次投遞或領取事宜。他強調，海大也緊急通知所有的考生，在所有的成績單除了書面寄送以外，也可以從線上查詢成績，讓他們依線上查詢的成績來完成登錄，「所以對於考生的成績是沒有任何影響的。」對於這次出事原因，他說明，前幾年掛號郵件分揀大概是20%是機器，80%都是人工分揀；到A7之後大概70%都是機器分揀，但因為自動化設備對於格式閱讀上有所限制，導致辨識率出現失誤，因此後續經過不斷校正及調整，未來在所有郵件判讀，應不再發生這種情形。然而，引入自動化本來就是希望節省人力，但如今又需要人力來檢視機器成果，是否有點本末倒置？他回應，他表示，原本在台北中心時都是人工操作、跟人機協作，並不會再增加人力。對於一般民眾如何避免發生信件寄丟情況，尤其接下來還要面對端午包裹高峰？蔡文慶表示，《郵件作業規則》有規範民眾郵件書寫有一定的格式，但這件事情還是會需要透過調整機器，輔以人工檢視，避免再發生錯誤。他表示，面對每年重大節日，中華郵政都有啟動一個因應機制，那會配合全省、全國郵件單位來因應這些季節所增加的郵件處理，會特別注意。