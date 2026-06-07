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六扇門：海鮮鍋、椒心濃奶鍋「買一送一」6月Uber Eats外送優惠

《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，「椒心濃奶鍋」260元、「海鮮鍋」240元，爽吃「買一送一」相當於最便宜一鍋只要120元起超值優惠。

▲12mini小火鍋在Uber Eats享買一送一外送優惠。（圖／王品集團提供）

王品：三大小火鍋「買一送一」！外送優惠碼：現折150元

王品集團宣布，合作外送平台Uber Eats獨家「買一送一」，小火鍋爽吃石二鍋、12mini、尬鍋半價優惠。六扇門參戰表示，海鮮鍋、椒心濃奶鍋「買一送一」6月外送優惠，在家吃鍋好划算。在家吃鍋好划算。提醒大家，本活動限指定門市參與，實際供應品項與活動內容依Uber Eats平台顯示為準。根據六扇門2025年度火鍋排行榜，濃郁香辣的「椒心濃奶鍋」，可是拿下全台門市合計熱銷第四名，醇厚帶有微辣尾韻好圈粉；而海味滿滿的「海鮮鍋」也有不少擁護者。王品集團延續上月合作Uber Eats「買一送一」大禮包迴響熱烈，本月將在6月17日起再次推出「主餐買一送一」外送限定組合。幫大家整理三大小火鍋優惠：：梅花豬石頭即享鍋「買一送一」278元：香辣滷味全明星餐＋滷肉飯＋檸檬冬瓜冰沙「買一送一」189元：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐＋隨機飲品「買一送一」349元