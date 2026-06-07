王品集團宣布，合作外送平台Uber Eats獨家「買一送一」，小火鍋爽吃石二鍋、12mini、尬鍋半價優惠。六扇門參戰表示，海鮮鍋、椒心濃奶鍋「買一送一」6月外送優惠，在家吃鍋好划算。
六扇門：海鮮鍋、椒心濃奶鍋「買一送一」6月Uber Eats外送優惠
六扇門攜手Uber Eats推出外送優惠，6月3日至6月16日，海鮮鍋、椒心濃奶鍋「買一送一」限時優惠！在家吃鍋好划算。提醒大家，本活動限指定門市參與，實際供應品項與活動內容依Uber Eats平台顯示為準。
根據六扇門2025年度火鍋排行榜，濃郁香辣的「椒心濃奶鍋」，可是拿下全台門市合計熱銷第四名，醇厚帶有微辣尾韻好圈粉；而海味滿滿的「海鮮鍋」也有不少擁護者。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，「椒心濃奶鍋」260元、「海鮮鍋」240元，爽吃「買一送一」相當於最便宜一鍋只要120元起超值優惠。
王品：三大小火鍋「買一送一」！外送優惠碼：現折150元
王品集團延續上月合作Uber Eats「買一送一」大禮包迴響熱烈，本月將在6月17日起再次推出「主餐買一送一」外送限定組合。幫大家整理三大小火鍋優惠：
◾️尬鍋：梅花豬石頭即享鍋「買一送一」278元
◾️石二鍋：香辣滷味全明星餐＋滷肉飯＋檸檬冬瓜冰沙「買一送一」189元
◾️12mini快煮小火鍋：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐＋隨機飲品「買一送一」349元
Uber Eats App 新用戶輸入優惠碼「我愛王品」，單筆消費不限金額再享「現折150元」；全用戶輸碼則有限量10萬組滿額「現折100元」優惠。
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六扇門攜手Uber Eats推出外送優惠，6月3日至6月16日，海鮮鍋、椒心濃奶鍋「買一送一」限時優惠！在家吃鍋好划算。提醒大家，本活動限指定門市參與，實際供應品項與活動內容依Uber Eats平台顯示為準。
根據六扇門2025年度火鍋排行榜，濃郁香辣的「椒心濃奶鍋」，可是拿下全台門市合計熱銷第四名，醇厚帶有微辣尾韻好圈粉；而海味滿滿的「海鮮鍋」也有不少擁護者。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，「椒心濃奶鍋」260元、「海鮮鍋」240元，爽吃「買一送一」相當於最便宜一鍋只要120元起超值優惠。
王品集團延續上月合作Uber Eats「買一送一」大禮包迴響熱烈，本月將在6月17日起再次推出「主餐買一送一」外送限定組合。幫大家整理三大小火鍋優惠：
◾️尬鍋：梅花豬石頭即享鍋「買一送一」278元
◾️石二鍋：香辣滷味全明星餐＋滷肉飯＋檸檬冬瓜冰沙「買一送一」189元
◾️12mini快煮小火鍋：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐＋隨機飲品「買一送一」349元
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