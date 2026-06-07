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台灣香蕉價格雪崩！今年暴跌9成、農民採收即賠錢

▲水果批發商大力幫忙農民叫賣，一串香蕉30元。（圖／翻攝畫面）

香蕉便宜到爆！一大串百元、每根不到5元

▲香蕉本周平均批發價為每台斤11.6元。（圖／取自「當季好蔬果」）

▲屏東出現一大箱香蕉、足足25台斤只要180元。（圖／翻攝畫面）

香蕉怎麼保存最耐放？內行必知「4大保鮮法」

重要注意事項：未熟香蕉不可先放進冰箱

香蕉價格崩盤成近期熱門話題！去年因颱風重創產區，香蕉價格一度飆上每公斤150元天價，如今卻雪崩式暴跌9成，讓不少蕉農面臨「採收即賠錢」的困境。水果商大力幫忙叫賣，整串30元、滿滿一大籃150元都有，平均一根黃澄澄的大香蕉不到2元，對消費者來說正是大啖香蕉的好時機。內行也分享多種香蕉保存方法，包括冷藏、冷凍技巧與保鮮禁忌，幫助延長香蕉保鮮期，不怕買太多吃不完。近期台灣香蕉價格慘遭「雪崩式」崩盤，與去年天價形成強烈對比。回顧去年，因連續颱風重創南台灣導致產量銳減，香蕉拍賣價格曾一度飆升至每公斤150元的歷史天價。然而根據最新市況，目前最頂級的「上品蕉」產地收購價已暴跌9成，每公斤僅剩8元，次級品更是慘不忍睹。在市場行情遠低於成本的狀況下，導致農民面臨「採收就賠錢」的困境，上品蕉賣了不划算，次級品及下品蕉更是慘變肥料。從「當季好蔬果」最新每周趨勢圖來看，本周平均批發價為每公斤19.4元（每台斤11.6元）。台灣香蕉價格之所以從去年天價到今年崩盤，主要是搶種效應、夏季水果集體盛產的兩大雙重打擊。去年高額利潤吸引農民擴大種植面積，導致市場供過於求。加上目前正是台灣本土水果的黃金盛產期，包括西瓜、荔枝、芒果等夏季水果強勢卡位，才引發台灣香蕉價格一路探底。農民心在淌血，全台各地都出現水果商幫忙大力叫賣，整整一大籃香蕉150元，或是整把又大、又漂亮的香蕉只要100元。像是屏東市就有一整箱旗山香蕉25台斤180元，一箱約7大把香蕉，粗估至少111根香蕉，換算下來每根大香蕉只剩1.62元。除了農業處已通報農糧署，幫助蕉農擴展通路、增加外銷，以及企業認購、加工廠使用之外，民眾也能趁此時機用便宜價格入手香蕉，盡情吃到飽。若要使用冰箱來延長香蕉的保鮮期，關鍵在於避免低溫寒害以及隔絕催熟氣體（乙烯），以下是4種經專家實測有效的保鮮方法：1、拆分與清洗： 將整串香蕉拆成單根，先清洗乾淨並徹底擦乾。2、包裹與密封： 用廚房紙巾將每一根香蕉包裹起來，放入密封袋或夾鏈袋中。3、排除空氣： 封袋前盡量擠出袋中空氣，再放進冰箱的蔬果冷藏區。將香蕉整串放進保冷袋後再冰入冰箱，原理是冰箱冷風直吹會導致香蕉皮變黑（寒害），保冷袋能形成緩衝層，阻隔冷風直吹並降低水分散失，同時利用低溫延緩熟成。蕉農分享，可以用保鮮膜將剪下的香蕉一根根包好後放入冷藏。此舉可隔絕空氣中的乙烯氣體，大約能保存6天，但建議仍要盡快食用。若香蕉已經成熟且短期內吃不完，可以選擇冷凍、剝皮保存，將香蕉剝皮後放入保鮮盒或密封袋冷凍。也可以切片或打成泥狀再冷凍，並盡量排除空氣以防氧化變色。冷凍香蕉適合用來打香蕉牛奶、果昔或製作冰淇淋。香蕉買回家後，千萬不要把外觀還綠綠的、未完全成熟的香蕉放進冰箱。 因為低溫會阻礙自然熟成，導致香蕉變成「啞巴」，之後就算把香蕉移回常溫下也難以再熟化，未熟香蕉應放在室內陰涼通風處保存即可。