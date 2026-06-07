我是廣告 請繼續往下閱讀

西南氣流是什麼？為什麼雨下這麽大？

▲在台灣夏季，印度洋和南海的暖濕空氣，會被副熱帶高壓的引導吹向台灣，並形成明顯的「西南風」。（圖／翻攝NCDR）

西南氣流恐發警報 南台灣山區雨最劇烈

▲未來一周全台有雨，特別是周二、周三，受到滯留鋒面、西南氣流影響，將會是雨勢最強的時段。（圖／中央氣象署）

未來一周全台有雨，特別是周二、周三（6月9日至6月10日），將有滯留鋒面搭配「西南氣流」，替各地帶來顯著的大雨、豪雨，中央氣象署指出，氣象署指出，在台灣夏季，印度洋和南海的暖濕空氣，會被副熱帶高壓的引導吹向台灣，並形成「西南風」，至於西南氣流的成因，氣象署預報員曾昭誠說明，主要是台灣附近有高壓以及鋒面低壓，；以目前預報來看，豪雨範圍幾乎遍布全台，氣象署不排除在周二、周三發布「豪雨事件警報。」曾昭誠提醒，這波西南氣流，，其次是中南部平地、台中南投山區，北台灣最主要的降雨，則是滯留鋒面本身，雖然不會24小時都在下雨，但持續累積雨量也將達豪雨等級。