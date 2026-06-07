未來一周全台有雨，特別是周二、周三（6月9日至6月10日），將有滯留鋒面搭配「西南氣流」，替各地帶來顯著的大雨、豪雨，中央氣象署指出，由於豪雨範圍相當廣，屆時不排除發布「西南氣流豪雨警報」，請民眾務必特別留意。
西南氣流是什麼？為什麼雨下這麽大？
氣象署指出，在台灣夏季，印度洋和南海的暖濕空氣，會被副熱帶高壓的引導吹向台灣，並形成「西南風」，西南風撞上台灣中央山脈後，暖濕氣流受到地形抬升，到高空後冷卻，就會導致下雨。
而「西南氣流」，簡單來說就是「風速更強、威力更猛的西南風」，通常是西南風被其它系統影響加強威力，容易有「致災性降雨」，風雨甚至不輸給颱風。
西南氣流恐發警報 南台灣山區雨最劇烈
至於西南氣流的成因，氣象署預報員曾昭誠說明，主要是台灣附近有高壓以及鋒面低壓，當兩者靠近時會導致「風速增強、帶來更多水氣」，導致持續性的豪雨；以目前預報來看，豪雨範圍幾乎遍布全台，氣象署不排除在周二、周三發布「豪雨事件警報。」
曾昭誠提醒，這波西南氣流，會替嘉義以南山區帶來最多雨勢，可能達豪雨等級以上，其次是中南部平地、台中南投山區，北台灣最主要的降雨，則是滯留鋒面本身，雖然不會24小時都在下雨，但持續累積雨量也將達豪雨等級。
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氣象署指出，在台灣夏季，印度洋和南海的暖濕空氣，會被副熱帶高壓的引導吹向台灣，並形成「西南風」，西南風撞上台灣中央山脈後，暖濕氣流受到地形抬升，到高空後冷卻，就會導致下雨。
而「西南氣流」，簡單來說就是「風速更強、威力更猛的西南風」，通常是西南風被其它系統影響加強威力，容易有「致災性降雨」，風雨甚至不輸給颱風。
至於西南氣流的成因，氣象署預報員曾昭誠說明，主要是台灣附近有高壓以及鋒面低壓，當兩者靠近時會導致「風速增強、帶來更多水氣」，導致持續性的豪雨；以目前預報來看，豪雨範圍幾乎遍布全台，氣象署不排除在周二、周三發布「豪雨事件警報。」
曾昭誠提醒，這波西南氣流，會替嘉義以南山區帶來最多雨勢，可能達豪雨等級以上，其次是中南部平地、台中南投山區，北台灣最主要的降雨，則是滯留鋒面本身，雖然不會24小時都在下雨，但持續累積雨量也將達豪雨等級。