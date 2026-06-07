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國民黨主席鄭麗文此次訪美打出「和平牌」，疾呼國民黨將扮演兩岸與區域和平的「搭橋者」。對此政經評論員吳嘉隆表示，鄭麗文把國民黨在國內阻擋國防特別預算的邏輯講一遍，以為這樣可以促進兩岸和平，但在美國顯然說不通被打臉了，美國邏輯是為了和平要先備戰，而鄭麗文想要忽悠美國人，美國人其實越反感，覺得妳冒犯美國人的智商，也就只好對中共更下重手，「這樣看懂了嗎？鄭麗文在幫倒忙，替習近平搞壞中美關係而不自知」。吳嘉隆直言，鄭麗文的和平訊息給習近平幫了倒忙，鄭麗文去美國跑了一趟，把國民黨在國內阻擋國防特別運算的邏輯講一遍，以為這樣可以促進兩岸和平，這樣的訊息在美國顯然說不通，被美國人打臉了。吳嘉隆轉述，美國戰爭部長赫格塞斯，把美國人的邏輯在新加坡舉行的香格里拉安全論壇上講出來了，那就是「為了和平，你要先準備戰爭」，簡單講，若沒有強大的國防，那沒有資格談安全、談和平，或換一個方式講，和平是武裝出來的，不是談判出來的。吳嘉隆說明，為什麼是這樣呢？因為和平的原理在於，我全力武裝，準備打你，你也全力武裝，準備打我，兩方都沒有勝算，於是造成僵局，然而僵局恰好就是和平；同樣的道理，戰爭的原理在於，我想追求和平，你也想追求和平，但是透過外交努力，和平解決方案還是破局，沒辦法只好開戰。吳嘉隆說，簡單講，和平是求戰爭而不可得的結果，戰爭是求和平而不可得的結果，所以才會說，要和平先要準備戰爭，請問國民黨為了台灣的和平，有先要準備戰爭嗎？答案是沒有，美國人直接告訴鄭麗文，「你是中共的人，你來跟我們談什麼和平？」吳嘉隆指出，鄭麗文來美國，恰好證明中共把手深入台灣，習近平準備撕裂台灣，所謂以和平手段從台灣內部拿下台灣。這就讓美國人心生警惕，覺得必須強力反擊習近平這一套對台工作。所以鄭麗文越是跑美國，越是到處講她那一套不成立的邏輯，想要忽悠美國人，美國人其實越反感，覺得妳冒犯了美國人的智商，也就只好對中共更下重手。最後吳嘉隆表示，因為對付國民黨最根本的辦法，是直接打壓中共，釜底抽薪，鄭麗文越是有動作，中共承受的壓力就越大，「這樣你看懂了嗎？鄭麗文在幫倒忙，替習近平搞壞中美關係而不自知」。