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▲（右至左）黃仁勳與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、Naver創辦人李海珍一起吃烤肉， 現場具光謨因為是年紀最小，淪落成為烤肉小弟。（圖／美聯社／達志影像）

有「兆元男」之稱的AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，近日結束台灣行程後飛往韓國，不只登上劉在錫節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，還現身首爾弘大商圈，與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、以及Naver創辦人李海珍大吃烤肉。而一向親民的黃仁勳不改寵粉本性，吃一吃直接出來分食，發送香蕉牛奶等食物給外面民眾，一聲令下就連崔泰源等人也一起照做出來發，不過崔泰源似乎沒做過這種事，動作看起來略顯尷尬，讓網友笑說：「應該沒想到有這一天。」黃仁勳雖然身價破兆，是大公司的老闆，但他一向親民，這也為他圈粉無數。而他也把這個習慣帶到韓國，在弘大吃一吃烤肉，直接走出來開始發送香蕉牛奶等韓國美食，給等在外面的民眾與媒體，大展不變的親和力。不過沒想到就連其他人，也出來一起發，其中SK集團會長崔泰源被捕捉表情似乎看起來很不情願，就連動作也略顯尷尬，跟一旁自在的黃仁勳差很多。這個超強對比也讓網友都笑翻，大讚黃仁勳的魅力竟然還影響到韓國財閥，「韓國的財閥應該不會想到有一天要幫忙分發食物」、「從這裡看出來黃爸的地位多高，韓國老闆竟然都乖乖照做」、「他一定沒想過，有一天會被迫營業！看起來好尷尬啊。」除此之外，63歲黃仁勳在與60歲SK集團會長崔泰源、49歲LG集團會長具光謨、以及60歲Naver創辦人李海珍吃烤肉那天，竟還是由當中年紀最小的LG集團會長具光謨幫忙烤肉，期間還頻頻替黃仁勳倒啤酒、遞衛生紙，身價百億的公司會長直接變身「烤肉小弟」，他事後受訪時也笑說，自己已經很久沒親自烤肉了。