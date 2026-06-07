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洛杉磯道奇隊強投山本由伸今（7）日於主場掛帥先發，面對前東家洛杉磯天使隊，雖然開賽首局遇亂流失分，但隨即獲得隊友火力全開的強力奧援。道奇打線在首局狂轟9分，讓山本由伸賽後笑稱：「這樣的火力支援，在我野球生涯中可能還是第一次。」山本由伸此役開局表現不穩，首局兩出局後遭到連擊失掉1分。然而，道奇打線在下半局立即給予「報復性」回擊，包含大谷翔平的二壘安打與第11號兩分砲在內，道奇單局海灌9分。山本由伸賽後談到這波史詩級猛攻時苦笑：「這在我野球生涯中可能還是第一次遇到。」當被記者打趣問道：「當時有沒有想說『拜託隊友趕快出局吧』？」他則立即笑著否認，展現幽默的一面。得到大量分數援護後，山本由伸徹底找回節奏。他透露在首局結束後與投手教練進行了調整，自第2局起完全封鎖對手，連續解決22名打者，展現出極高的控球水準。他最終繳出本季最長的8局投球，僅被敲出2支安打，失掉1分，順利拿下本季第6勝，防禦率也大幅下降至2.68。山本在賽後分析，自己今天採取了「大膽與細膩並行」的投球策略：「雖然分數差距拉大，但我沒有掉以輕心，而是保持專注，嚴格執行投球高度與進壘點。」其中，他與天使明星重砲楚奧特（Mike Trout）三度交鋒，皆成功壓制對方，展現了強大的心理素質。這是山本由伸大聯盟生涯第3年的第12次登板，目前以6勝4敗的戰績追平隊友大谷翔平，並列球隊勝投王。他提到，看著近期隊友佐佐木朗希等先發投手的優異表現，自己也深受激勵，「不能被大家拋在後頭，我會持續做好自己的工作。」