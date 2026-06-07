我是廣告 請繼續往下閱讀

粽葉、粽繩到底是廚餘還是垃圾？

▲粽葉因纖維粗長不易分解，不屬於廚餘，粽葉、粽繩都是當一般垃圾處理。（圖／記者黃韻文攝）

垃圾分類做錯 最高可開罰6千元

沒吃完的粽子、蛋殼與艾草怎麼丟？

▲蛋殼的垃圾分類因各縣市而異，新北、台北、桃園等多個縣市列為廚餘回收。（圖／取自Unsplash）

端午垃圾分類先查清楚 避免受罰又能做環保

下周五就是端午節（6月19日），端午連假將至，家家戶戶都會趁此時享受粽子的美味，但在滿足口腹之慾後，眼前的粽葉、粽繩是該丟進「廚餘桶」、還是「一般垃圾」？環境部特別提醒，粽葉分類若出錯，最高恐面臨新台幣6000元罰鍰。為了讓大家安心過節不破財，本文快速看懂粽子垃圾分類教學。許多民眾直覺認為粽葉是植物，應該屬於廚餘，但這其實是常見誤會。正確答案是，粽葉與粽繩皆屬於「一般垃圾」。環境部指出，粽葉因質地堅韌且纖維粗長，在堆肥發酵過程中難以被分解，因此不建議作為廚餘回收處理。無論是北部常見的桂竹籜（音同拓）葉、南部使用的麻竹葉，或新竹特色的野薑花葉，皆應投入一般垃圾。此外，多為棉線或麻繩材質的粽繩，同樣無法回收或轉化為廚餘，也應丟入一般垃圾。根據各地環保局宣導，民眾若未依規定分類垃圾，將違反《廢棄物清理法》，可處1200元至6000元以下罰鍰。為了保護荷包並減輕清潔隊員負擔，務必將粽葉、粽繩與一般垃圾一起打包處理。除了粽葉之外，端午節相關物品的分類也大有學問，像是吃剩的粽子，餘下的內餡與糯米殘渣屬於廚餘。立蛋後的蛋殼，垃圾分類則因縣市而異。根據回收大百科資料顯示，「新北市、台北市、桃園市、基隆市、高雄市、宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣、澎湖縣」等9縣市，蛋殼可丟廚餘回收，其他縣市需要丟一般垃圾。會出現各縣市標準不一的情況，主要是當地廚餘回收處理設備不同導致。至於驅邪用的艾草、菖蒲，多數地區可作為植物性廚餘或堆肥廚餘處理，但仍應依各地方環保局規定辦理。環境部提醒，垃圾分類看似小事，卻關係到資源回收效率與環境維護。端午節過後處理粽葉、粽繩時，記得直接投入一般垃圾，避免因分類錯誤挨罰，也能減少清潔人員的處理負擔。