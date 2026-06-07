我是廣告 請繼續往下閱讀

秘訣一：神奇「倒扣空杯法」，擺脫濕軟爛口感

▲用電鍋蒸煮地瓜時，在盤子中間倒蓋一個碗，可避免地瓜口感鬆軟而不被泡爛。（圖／廚藝公社）

秘訣二：無水蒸煮法 打造烤地瓜般香甜口感

▲用錫箔紙包好洗淨並擦乾的地瓜，可用電鍋料理出類似蜜地瓜的口感。（圖／翻攝家常菜）

想讓地瓜更好吃？內行人推3招進階技巧

地瓜是許多人早餐、下午茶甚至減脂期間的熱門選擇，不僅富含膳食纖維與多種營養素，香甜鬆軟的口感更深受民眾喜愛。不過，不少人使用電鍋蒸地瓜時，常遇到口感過乾、過硬，甚至因吸收太多水氣而變得軟爛的問題，與外面販售的「香甜出蜜地瓜」相差甚遠。其實只要掌握幾個簡單技巧，在家也能蒸出媲美專業等級的美味地瓜。許多人蒸地瓜時，最困擾的就是盤底積水，導致地瓜變得爛糊、影響口感。一名人夫分享老婆傳授的妙招，只要在盤子中央放置一個倒扣的空杯子，再將地瓜擺在四周進行蒸煮。這個物理現象在蒸煮過程中，會將多餘的水氣與湯汁自動吸進杯子內部，確保起鍋後的盤子乾爽，地瓜口感鬆軟而不被泡爛，也有人認為蒸煮後留下的湯汁帶有地瓜天然甜味，可作為其他料理的風味補充使用，這招也是常見自製滴雞精或蜆精的方法。1、在盤子中央放置一個倒扣空杯子2、將地瓜圍繞擺放在杯子四周3、放入電鍋蒸煮即可若想讓地瓜吃起來更接近烤地瓜的綿密香氣，可嘗試近年相當熱門的「無水蒸煮法」，用錫箔紙包住地瓜再放進電鍋，有助於提升地瓜天然甜味，讓口感更綿密細緻，像是吃到出蜜的烤地瓜。1、將地瓜表面清洗乾淨，並以廚房紙巾徹底擦乾水分。2、用錫箔紙完整包住地瓜，幫助均勻受熱並鎖住水分。3、電鍋底部鋪上一張完全浸濕的廚房紙巾，內鍋不加水。4、放入地瓜後啟動電鍋蒸煮。若沒有打算去皮，清洗後也不要切除頭尾，高溫加熱後頭尾的表皮更容易產生焦糖化風味。在烹調前先冷凍地瓜45至50分鐘，有助於改變纖維組織，口感可能更鬆軟綿密。將地瓜蒸熟後再放入氣炸鍋，以200度加熱約10分鐘，可增加表面香氣與微酥口感，在家也能做出香甜出蜜地瓜。