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新竹最強景點最強黑馬來了！新竹城隍廟剛統計就成亞軍

2026新竹景點觀光人次排行（統計期間1～3月）

▲據交通部觀光署統計資料庫，今年 1 至 3 月間新竹各大景點遊客人次。（圖／Gemini生成）

全台唯一「都城隍」！百年古蹟更是美食集散地

新竹城隍廟特色慶典！夯枷解厄、城隍賑孤遶境

▲農曆 7 月 1 日的夯枷解厄，成千上萬的信眾會將代表鎖住罪犯的紙製「枷鎖」扛在肩膀上。（圖／台灣宗教百景）

新竹最強景點最強競爭者出現了！受到新竹科學園區蓬勃發展的影響，新竹不僅成為全台灣最富有的地區，縣市內的觀光景點也越來越多元。根據交通部觀光署最新統計，2026 年第一季的新竹縣市觀光人次排行中，擁有百年歷史的「新竹都城隍廟」首度列入統計，便在 3 個月內湧入逾 94 萬人次，強勢空降亞軍，極有機會超越目前蟬聯榜首的「新竹公園」。根據交通部觀光署統計資料庫，今年 1 至 3 月間，「新竹公園」以超過 102 萬人次到訪蟬聯新竹最強景點，這也是該景點連續第三年拿下第一名。不過，第二名則出現了全新的強力競爭對手「新竹都城隍廟」，完整前 10 名榜單如下：事實上，新竹都城隍廟建廟於 1748 年，為全台最大的城隍廟，歷經清朝、日治時期再到中華民國。清光緒 12 年（1886 年），因新竹城隍爺協助平定旱災與賑災有功，台灣巡撫劉銘傳奏請清廷，光緒皇帝特別頒賜「金門保障」匾額，並敕封其為「都城隍」。其位階等同於省級，超越一般縣級城隍，成為全台唯一、也是「官階」最高的城隍神祇。除此之外，新竹都城隍廟更是美食愛好者必訪的信仰中心與地標。廟口匯聚了最道地的新竹貢丸、米粉與肉圓，是旅客體驗在地生活與傳統小吃的首選。新竹都城隍廟最具特色的習俗，先是農曆 7 月 1 日的夯枷解厄，成千上萬的信眾會將代表鎖住罪犯的紙製「枷鎖」扛在肩膀上（「夯枷」意指學犯人把刑具套在脖子上，象徵人帶著原罪），透過戴枷、脫枷儀式，祈求城隍爺赦免舊業、轉化好運。到了農曆 7 月 15 日則輪到城隍賑孤遶境，這是竹塹中元城隍祭的重頭戲。城隍爺除了會遶境新竹市區，還會前往北門街的鄭氏家廟，接受鄭家子弟奉茶、洗臉，俗稱「鄭厝貢燕」。這個習俗源自竹塹北門開台第一進士鄭用錫，他在清道光 8 年（1828 年）都城隍廟重修時出力頗大；為答謝鄭家，城隍爺出巡時特地前往休息並接受貢燕。相傳城隍爺洗過臉的水可保平安，每年總吸引大批信眾爭搶。