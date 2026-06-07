美國職棒大聯盟（MLB）再見驚悚意外！密爾瓦基釀酒人隊的「怪物右腕」米吉奧羅斯基（Jacob Misiorowski），在今（7）日面對科羅拉多洛磯隊的比賽中，展現了駭人的球速宰制力，先是以時速103.7英里（約166.9公里）刷新了史上先發投手最快球速紀錄。然而，這場比賽也出現了令人心驚的一幕：他的一記高速切球失控，直接命中打者泰勒·弗里曼（Tyler Freeman）的頭盔，現場氣氛瞬間凝結。

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史上最速火球誕生　卻險些釀成悲劇

現年24歲的米吉奧羅斯基，今日主投7局僅失1分，送出8次三振，勇奪本季第7勝。他在比賽第3局對決卡羅斯（Carros）時，飆出時速103.7英里的速球，超越了自己五月底創下的103.4英里紀錄，成為自2008年投球數據系統（Statcast）導入以來，史上先發投手最快球速的保持者。當日他全場更有高達45球球速突破101英里（約162.5公里），展現了非人類的體能素質。

然而，比賽在第6局發生嚴重意外。當時釀酒人以2：1領先，米吉奧羅斯基面對洛磯打者泰勒·弗里曼時，一記時速158公里的切球直接往打者頭部飛去，並精準命中弗里曼的頭盔。

現場觀眾屏息　頭部直擊畫面令人心驚

球擊中頭盔後發出巨大聲響並反彈至一壘側，弗里曼隨即倒地，意識顯得相當模糊。捕手康特雷拉斯（Contreras）見狀，立刻衝上前將倒下的弗里曼抱住，防止其受到二度傷害。當時在投手丘上的米吉奧羅斯基明顯受到極大震驚，他摀著胸口神情焦慮，並不斷向弗里曼投以關切目光，展現出對這起意外的深切自責。弗里曼隨後在防護人員攙扶下退場，並換上代跑。

這起意外的畫面在社群媒體瘋傳，引發廣大球迷恐慌，不少網友留言表示：「簡直是惡夢」、「太恐怖了，希望他平安」、「這種火球直擊頭部，真的無法想像後果」。更有球迷強烈呼籲聯盟應針對這類危險球進行更嚴格的懲處，甚至質疑為何當下沒有直接將投手驅逐出場，討論聲浪在網路上炸開。


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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...