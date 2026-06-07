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藝人阿本跟炎亞綸曾有一段長達9年的地下戀情，雖然最終分手收場，但兩人近年關係逐漸昇華為好友，近日阿本迎接44歲生日，更直接邀請前男友炎亞綸及雙方現任一起吃飯，難得一見的「四人同框」畫面也公開，甚至自嘲寫下：「深夜地獄哏」，掀起許多網友討論。阿本日前在社群平台分享慶生聚會照片，透露這場生日聚餐是由他口中的「炎董」炎亞綸招待，照片中不只兩人同框，雙方現任伴侶也一起入鏡，阿本感性表示，如今自己的心境就是「自在就好」，不再勉強任何事，而過去那些曾經難以啟齒的故事，如今都能在節目上笑著聊出來。邀請前任一起吃飯，對於現在都有交往對象的阿本、炎亞綸來說，可能會讓現任有些不開心，因此他們也搞笑寫下，「前男友幫我跟現男友拍的生日祝福」，透露這是深夜地獄哏，影片都是經過雙方、雙方現任同意才上傳，並沒有人的現任因為兩人過去感情受到傷害。事實上，阿本與炎亞綸曾交往長達9年，也是炎亞綸歷任戀情中維持最久的一段感情，由於當年社會氛圍較為保守，加上偶像身分帶來的壓力，兩人始終未能公開戀情，即使只是外出用餐也得刻意避開人群，愛得相當低調。不過隨著時間流逝，如今阿本與炎亞綸不僅能夠大方同台、一起錄製節目，甚至能帶著各自的另一半聚餐見面，這次「前任＋現任」同框的畫面曝光後，也讓不少網友感嘆：「能做到這樣真的不容易」、「這才是真正成熟的分手。」