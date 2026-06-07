我是廣告 請繼續往下閱讀

秀身分證！聚「肉肉山」吃到飽、和牛涮送握壽司 青花驕買一送一

▲和牛涮身分證優惠，贈送「三溫糖炙燒和牛壽司或鯛魚燒」。（圖／王品集團提供）

▲對中身分證，爽吃聚「富士肉肉山」。（圖／王品集團提供）

海底撈：全台9家門市開吃香菜火鍋！「蒸的海鮮」高雄大遠百首賣

▲海底撈9家門市開吃「香菜火鍋」！高雄大遠百首賣「蒸的海鮮」。（圖／海底撈提供）

快拿出身分證！對中身分證字號吃美食優惠，王品集團表示，畢業季推出火鍋狂歡優惠，身分證對中1、7、9、8任一號碼，「聚」不只自助吧吃到飽、加碼爽吃「富士肉肉山」；和牛涮贈送和牛握壽司或鯛魚燒；青花驕麻辣鍋享青花椒無酒精啤酒「買一送一」一次整理。海底撈全台9家門市開吃「香菜火鍋」。王品集團迎接畢業季，推出旗下火鍋品牌開吃身分證加菜優惠：◾️；本項優惠可累計贈送，人越多肉越多。不只現場爽吃新鮮野菜、火鍋料、主食、甜點等自助吧吃到飽，還幫大家放大肉量。◾️（2選1）。即日起至6月30日，周一至周四晚上9點後進場，不限時吃鍋，一路吃到凌晨2點打烊。◾️；憑學生證內用四人同行「贈梅花豬」一份。◾️海底撈開吃「香菜火鍋」，主打清爽甘甜的秘製香菜草本湯頭，已於台北微風南山店、台北慶城店、桃園統領店、台中大遠百店、台中中友店、台南FOCUS店、台南南紡店、高雄大遠百店及高雄巨蛋店，共9家門市飄香。其中，高雄大遠百店領先全台搶先推出「蒸的海鮮」獨家吃法期間限定活動，引進特製不鏽鋼蒸盤、創新「鍋上鍋」設計，利用火鍋熱蒸氣開吃鮮蝦、魚片、蛤蜊、干貝等海味；搭配泰式檸檬醬、日式和風醬、台式五味醬3種特調醬料。（每一餐期限量40組體驗）。