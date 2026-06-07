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據國際經濟機構，美國聯準會（FED）、歐洲央行（ECB）及我國央行普遍定義，若CPI大於2%，進入「通貨膨脹」，0%至2%為「物價溫和上漲」。

5月CPI突破2% 國發會：短期因素

國發會稱CPI低於韓國 外食費連續3個月低於3%

戰爭趨緩、農產品超前部署 國發會：全年CPI2%

主計總處5日公布5月消費者物價指數（CPI）數據為2.2%，突破2%的「通膨警戒線」，繼去年4月，也就是14個月來新高。而先前也預估，今年第2季至第4季都CPI均大於2%，全年CPI估1.93%。然而，國發會出面急滅火，5月CPI破2%是因去年油料費低基期及天候因素影響，屬於短期現象，並稱伊朗戰爭已經緩和，下半年物價可望溫和成長，全年物價預估低於2%。經濟體若持續正成長，必定連帶導致物價上漲；反倒物價長期屬於低於0%的負成長，整體陷入通貨緊縮，將會造成供給及需求上的停滯，引發更大的經濟危機。另外，主計總處5月29日上修全年CPI上漲1.93％，逼近通膨警戒線，尤其2到3季每季CPI預估均大於2%以上，主因是伊朗戰爭墊高國際油價，與去年較低油價呈現對比。對此，國發會表示，5月CPI突破2%，主因是去年油料費低基期及短期天候因素影響。5月布蘭特原油現貨價格平均達每桶106.41美元，相較戰前漲幅達50%，即便政府控制物價，但較高油價，再加上去年油價偏低，導致兩者差距更大。其次，5月蔬菜對CPI總指數影響由4月的0.04個百分點擴增至0.13個百分點，主要是4月至5月上旬豪雨及汛期因素影響蔬菜供應，導致價格短期波動。國發會也表示，1至5月平均CPI年增率為1.52%，低於韓國的2.38%。民眾經常消費的17項重要民生物資5月年增率僅1.50%；外食費漲幅已連續3個月低於3%，政府持續透過因應中東衝突民生安定相關措施穩定物價。然而，國發會說明忽略雞蛋價格在5月不跌反升，較去年同期上漲9.4%。對此，主計總處曾說明，主因是去年5月雞蛋價格較低，所以是受到比較基期低所導致價格更高。面對今年通膨率是否能死守2%，國發會急喊，近期美伊戰爭緩和趨勢漸明朗，加以政府將持續推動油價穩定措施，並透過專案融資、預算撥補及增資等方式改善中油財務體質；農業部密切掌握產銷情形，超前佈署備貯蔬果，適時調度市場供應，確保農產品價格穩定。國發會總結，政府將持續密切關注國內外經濟情勢及市場供需變化，並與相關部會共同落實各項穩定物價措施，適時採取必要因應作為，維持民生物價穩定，「下半年物價可望溫和成長，全年CPI 年增率預估低於2%。」