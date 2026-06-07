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長榮航空今（7）日表示，2026長榮航空馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」首站於6月6日至7日在嘉義阿里山國中小登場，邀集阿里山國中小、達邦國小、十字國小、中興國小、中和國小、光華國小及隙頂國小等7所學校，近百名學童參與，希望透過專業運動課程與互動交流，為偏鄉體育教育注入更多資源。長榮航空副總經理王振興表示，「幼苗計畫－校園深耕巡迴」自2023年啟動以來，已陸續走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投、澎湖、花蓮及馬祖等地，累計超過千名孩童參與。長榮航空期望透過專業訓練、團隊競賽及陪伴交流，協助台灣長跑運動向下扎根，培育更多體育人才。阿里山國中小主任王昱臻指出，嘉義偏鄉地區教育與體育資源相對不足，更需要專業團隊協助發掘運動人才，感謝長榮航空將專業體育資源帶進校園，鼓勵孩子透過運動建立自信、找到人生目標，未來有機會站上國際舞台為台灣爭光。長榮航空表示，本次活動由Dannymultisports創辦人Danny老師與好運跑班創辦人琦琦共同規劃課程，結合肌力訓練與團隊競賽遊戲，透過趣味且具挑戰性的互動設計，提升學生參與運動的興趣與熱情。除運動課程外，長榮航空也以登機證為靈感設計「夢想圖畫紙」，邀請學生寫下自己的目標與夢想，並上台大聲分享，藉此鼓勵孩子勇敢追夢、堅持不懈，朝向更寬廣的未來邁進。此外，活動也邀請台灣原住民族棒球運動發展協會秘書長黃宗安到場分享人生經驗。出身台東阿美族的黃宗安，長期投入原住民族基層運動推廣，希望透過自身故事，鼓勵孩子相信「堅持為翼，讓夢想準時起飛」。長榮航空表示，未來將持續結合旗下長汎假期資源，投入偏鄉教育與體育發展，並持續推動長榮馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」，前進更多城市與校園，陪伴更多孩子追逐夢想。