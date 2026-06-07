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效力於洛杉磯道奇的日籍強投山本由伸今日先發對戰天使隊，繳出本季最長的八局投球，僅失一分、被敲兩安的好表現，順利拿下本季第六勝，賽後受訪時談到道奇先發投手群的好表現，他表示：大家的好表現會讓每個人都想不斷進步，不想被大家拋在後面。在昨日學弟佐佐木朗希繳出七局無失分的大聯盟生涯代表作，山本由伸坦言：「他最近的投球狀態一直都非常好，能夠這樣一步一腳印地累積並持續投出好球，昨天的比賽對朗希來說更是目前為止最棒的一場投球，我也由衷地為他感到高興。」山本由伸在今日比賽雖然在首局就碰到亂流，先失掉分數，但在二局之後他便即時回穩，從二局到八局都未被擊出安打，製造連續22上22下的紀錄。他在賽後受訪時也談到先發投手群之間的互動，他表示：「我覺得大家都保持著非常好的身體狀態在拼搏，在這種氛圍下，為了不讓自己被大家拋在後頭，我也會好好作為這份子的一員繼續加油。」