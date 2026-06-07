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2026最強宮廟又洗牌！北港朝天宮奪回冠軍頭銜

2026年宗教場所類景點觀光人次排行（統計期間1至3月）

▲2026年1至3月宗教場所類景點觀光人次排行。（圖／Gemini生成）

白沙屯媽祖助陣！單日帶領 46 萬人潮湧入北港

▲今年粉紅超跑「白沙屯媽祖進香」盛況空前，在 4 月 16 日當天，單日就帶領了 46 萬名信眾湧入北港。（圖／「古哥空拍法人」授權提供）

北港人一年有兩次過年！5 月迎媽祖再創盛況

▲北港朝天宮迎媽祖被稱為「北港人的第2次過年」。藝閣沿途會向民眾拋灑禮品，加上「請客文化」，使北港街區幾乎擠滿人潮。（圖／北港朝天宮）

台灣有超過半數的民眾信奉佛教與道教，全台灣超過百年歷史的廟宇更是數不勝數，都能看到香火鼎盛的景象。但究竟全台灣哪一間廟宇才是信眾、香火最盛的「最強宮廟」呢？2026 年第一季1 至 3 月的榜單近期正式出爐。其中，近年來人氣超高的位列第 9 名，香火鼎盛的「大甲鎮瀾宮」位居第 3 名，而最強宮廟的封號，則由重新奪回。據觀光署公布最新「遊憩景點人數統計」資料顯示，2026年1至3月期間訪客數最多的10大廟宇依序為「北港朝天宮」、「正統鹿耳門聖母廟」、「大甲鎮瀾宮」、「北港武德宮」，「南鯤鯓代天府」、「慈濟宮」，前十名榜單如下：事實上，位於台南安南區的「正統鹿耳門聖母廟」在 2025 年剛列入統計時，曾一度從北港朝天宮手中搶走冠軍頭銜；但到了 2026 年前三個月，「北港朝天宮」再度發威奪回寶座。而且這項第一季的數據，還尚未算入 4 月份的「白沙屯媽祖進香」以及 5 月份的「北港迎媽祖」兩大盛事。幾乎可以認為，北港朝天宮已提前預約了 2026 全年最強宮廟的頭銜。位於台灣雲林縣北港鎮的「北港朝天宮」擁有 331 年歷史，早在清朝康熙時期就已經完成建廟。其信徒遍布全球，台灣有許多媽祖廟都是北港朝天宮的「北港媽」分靈，堪稱是台灣分靈最多的媽祖廟。而今年粉紅超跑「白沙屯媽祖進香」盛況空前，在 4 月 16 日當天，單日就帶領了 46 萬名信眾湧入北港，讓這座百年小鎮瞬間化成一片壯觀的粉紅人海。在白沙屯媽祖進香結束之後，北港朝天宮在 5 月份又迎來了年度盛事「北港迎媽祖」。這場慶典被當地人稱為「北港人的第二次過年」，並於民國 100 年被列為國家重要民俗，是台灣最盛大的媽祖慶典之一。北港迎媽祖有著兩大特色活動更是每年吸引大批人潮，首先是北港犁炮，這是遶境的重頭戲，今年共設置了 18 處贊炮場，施放大量鞭炮迎駕。因應過往曾發生火災意外，消防單位今年也特別強化了安全管理。另一項重點活動真人藝閣，這是北港最具特色的「小過年」特色。小朋友會裝扮成民間故事或神話人物（如白蛇傳、封神榜），坐在裝飾華麗的車上。藝閣車隊會沿途向民眾撒糖果、餅乾、文具等紀念品，加上地方特有的「請客文化」，使北港街區擠滿熱鬧人潮。