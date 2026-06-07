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巨樹阻斷路線！台鐵緊急啟動公路接駁

▲台鐵公司表示，於晚間 18 時 56 分接獲通報，集集線 K18+300 處驚傳有巨型路樹倒塌，直接橫躺於鐵軌上，導致路線雙向不通。（圖／台鐵官網）

旅客注意！受到西南風強襲影響，今天台灣天氣極度不穩定，中央氣象署今（7）日傍晚數次針對台中、彰化、南投發布大雷雨特報。強降雨也導致南投縣傳出災情，台鐵集集線因有路樹倒塌橫躺鐵軌，目前「濁水＝集集」區間雙向暫停營運。台鐵公司表示，於晚間 18 時 56 分接獲通報，集集線 K18+300 處驚傳有巨型路樹倒塌，直接橫躺於鐵軌上，導致路線雙向不通。事故發生當下，2724 次區間車被迫暫停於現場無法前行。為避免耽誤旅客行程，台鐵已迅速採取以下應變措施：對於此次突發天災造成旅客行程延誤與不便，台鐵公司特別表達深摯的歉意，並提醒近期有意搭乘集集線的旅客，出發前務必留意台鐵發布的最新列車運行資訊。