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▲30對新人攜手步上紅毯，縣長周春米擔任主婚人，祝福新人攜手共創幸福家庭，為人生展開嶄新篇章。（圖／屏東縣府提供）

▲今年集團婚禮首度移師縣民公園C倉庫舉辦，浪漫場景與幸福氛圍吸引眾多親友到場祝賀。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府7日於縣民公園C倉庫舉辦「囍愛屏東，幸福相守」集團婚禮，由縣長周春米擔任主婚人、屏東地方法院院長李昭彥擔任證婚人，30對新人在親友與現場來賓的祝福見證下攜手步上紅毯，互許終身承諾，共同開啟人生嶄新篇章。現場洋溢溫馨浪漫氛圍，處處充滿幸福喜悅。今年集團婚禮首度移師縣民公園C倉庫舉行，會場以粉紫色系搭配童話元素精心布置，營造夢幻且溫馨的婚禮場景。新人們盛裝出席，在眾人掌聲與祝福聲中攜手走向幸福未來，也讓這座兼具歷史記憶與城市轉型意義的場域，見證人生最重要的幸福時刻。周春米表示，婚姻是人生的重要里程碑，也是家庭與社會穩定發展的重要基石。縣府近年持續推動友善婚育政策，從孕期產檢交通補助、生育津貼、月嫂服務，到公共托育與嬰幼兒照顧措施，逐步建構完善的育兒支持網絡，希望成為每個家庭最堅強的後盾，讓年輕人能安心在屏東成家立業、落地生根，共同打造幸福宜居城市。除了隆重的婚禮儀式外，縣府也準備豐富賀禮祝福新人，包括家電提貨券、婚紗造型服務及總價值超過15萬元的抽獎獎品，並加碼抽出日本東京及南韓首爾雙人來回蜜月機票，讓現場驚呼與掌聲不斷。民政處表示，每對新人背後都有動人的愛情故事，展現對婚姻與家庭的承諾。未來縣府將持續推動各項婚育支持措施，營造更友善的成家環境，讓更多家庭選擇在屏東安居樂業，延續幸福與希望。