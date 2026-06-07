中國國家主席習近平將於6月8日至9日對北韓進行國是訪問，這也是他時隔7年再次訪問平壤。適逢兩國即將迎來《朝中友好合作互助條約》締結65週年，北韓預計將接待規格拉升至最高水準。外媒也分析習近平、金正恩各自的盤算。
據韓聯社報導，北韓將接待規格拉升至最高水準的機率極高，從習近平抵達平壤國際機場起，金正恩預計將親自迎接，並在機場完成演奏國歌、施放禮炮、檢閱儀隊等歡迎儀式。隨後，兩國元首將同乘敞篷車接受市民沿路歡迎，並移師太陽宮、金日成廣場舉行大規模歡迎儀式。「習金會」預計在抵達當天即舉行，會後雙方舉行歡迎晚宴。外界關注，習、金是否會共同觀賞大型藝術表演。
金正恩重回中朝友好 訴求經濟外匯與外交籌碼
美聯社分析，北韓對俄羅斯、中國一向採取「等距外交」，近年因提供兵力與軍火支持俄羅斯入侵烏克蘭，外交重心過度傾斜俄國，但金正恩如今傾向重新加強與中國的關係。專家指出，北韓雖強調自給自足，但現實上僅憑內部資源無法提升民眾生活水準。
前首爾統一研究院院長高宇煥（Koh Yu-hwan，音譯）預估，本次會談的經濟核心議題將包括：重啟中國赴北韓旅遊以注入急需的外匯、啟用閒置多年的跨境新鴨綠江大橋，以及推動中俄朝邊境的聯合經濟開發。此外，首爾梨花女子大學教授朴元坤（Park Won Gon，音譯）也指出，回顧2018與2019年經驗，金正恩在出席「川金會」前皆刻意先會晤習近平；擁有中國的支持，能讓北韓在尋求改善美朝關係時，獲得更高的安全感與談判籌碼。
習近平修正朝俄過熱 確保半島架構主導權
對中國而言，此行是將傳統盟友重新拉回自身軌道的絕佳機會。北韓專著作家齊諾伊（Mike Chinoy）表示，中方私底下對北韓過度向俄羅斯傾斜感到焦慮，習近平此行的部分目的，正是為了修正這種外交失衡，並提供北韓渴望的經濟誘因與糧食援助。
這趟行程作為習近平2026年的首次出訪，戰略意圖不言而喻。布希美中關係基金會高級研究員李成賢（Seong-Hyon Lee，音譯）指出，旨在確保在沒有北京同意的情況下，任何人都無法重新形塑朝鮮半島的安全架構。面對北韓的核武野心，北京態度相當務實，預計將以經濟援助為交換條件，在談判中要求更廣泛地進入兩國邊界的圖們江出海口，並爭取在朝鮮半島東部海域（日本海）的航行權利。
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金正恩重回中朝友好 訴求經濟外匯與外交籌碼
美聯社分析，北韓對俄羅斯、中國一向採取「等距外交」，近年因提供兵力與軍火支持俄羅斯入侵烏克蘭，外交重心過度傾斜俄國，但金正恩如今傾向重新加強與中國的關係。專家指出，北韓雖強調自給自足，但現實上僅憑內部資源無法提升民眾生活水準。
前首爾統一研究院院長高宇煥（Koh Yu-hwan，音譯）預估，本次會談的經濟核心議題將包括：重啟中國赴北韓旅遊以注入急需的外匯、啟用閒置多年的跨境新鴨綠江大橋，以及推動中俄朝邊境的聯合經濟開發。此外，首爾梨花女子大學教授朴元坤（Park Won Gon，音譯）也指出，回顧2018與2019年經驗，金正恩在出席「川金會」前皆刻意先會晤習近平；擁有中國的支持，能讓北韓在尋求改善美朝關係時，獲得更高的安全感與談判籌碼。
習近平修正朝俄過熱 確保半島架構主導權
對中國而言，此行是將傳統盟友重新拉回自身軌道的絕佳機會。北韓專著作家齊諾伊（Mike Chinoy）表示，中方私底下對北韓過度向俄羅斯傾斜感到焦慮，習近平此行的部分目的，正是為了修正這種外交失衡，並提供北韓渴望的經濟誘因與糧食援助。
這趟行程作為習近平2026年的首次出訪，戰略意圖不言而喻。布希美中關係基金會高級研究員李成賢（Seong-Hyon Lee，音譯）指出，旨在確保在沒有北京同意的情況下，任何人都無法重新形塑朝鮮半島的安全架構。面對北韓的核武野心，北京態度相當務實，預計將以經濟援助為交換條件，在談判中要求更廣泛地進入兩國邊界的圖們江出海口，並爭取在朝鮮半島東部海域（日本海）的航行權利。