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NBA傳奇巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近期飛往義大利卡布里島（Capri）度假，並在個人Instagram限時動態分享了一段在豪華遊艇上向大海揮桿擊球的影片。然而，這段本應展現愜意生活的畫面，卻因被質疑對海洋環境造成污染而引發網友強烈撻伐。影片中，詹姆斯在義大利卡布里島（Capri）標誌性的法拉廖尼岩（Faraglioni rocks）附近遊艇上開球，並將高爾夫球擊入地中海的影片，但對此恐讓他惹上麻煩，義大利消費者權益組織義大利消費者權益與環境保護協會恐對他提出訴訟。根據CNN的報導，每年有超過10萬顆高爾夫球被擊入海中，地點鄰近全球五大高爾夫球市場——日本、南韓、英國、德國及澳洲；而全球每年擊入海洋的高爾夫球數量估計則超過300萬顆。不可生物降解的高爾夫球會造成塑膠污染，並對海洋生物造成危害。影片中，詹姆斯站在遊艇甲板上，將多顆高爾夫球揮向拿坡里灣（Gulf of Naples）的著名地標法拉廖尼岩（Faraglioni）。這段影片隨即遭到網友出征，指控他不顧海洋生態，「你認為大海需要你的塑膠高爾夫球嗎？」、「在這麼美麗的地方做出這種舉動，簡直是傲慢的象徵」。環保人士與擔憂的球迷指出，傳統高爾夫球核心多由合成聚合物、橡膠與塑膠製成，無法在海水中自然分解。據 CNN 估計，全球每年有超過 3 億顆高爾夫球落入水域，長期分解後將變成微塑膠，對海洋生物造成不可逆的危害。面對網友對「塑膠污染」的質疑，儘管有粉絲緩頰稱他使用的可能是「可分解高爾夫球」，但多數網友仍持懷疑態度，直指「看他用的球，怎麼看都不像可分解的」。除了環保議題外，詹姆斯的揮桿動作也遭到嘲諷，被網友毒舌戲稱「動作極度業餘」、「為了博取關注簡直無所不用其極」。加上其效力的洛杉磯湖人隊在今年季後賽次輪遭奧克拉荷馬雷霆淘汰，面對是否執行 5,260 萬美元球員選項或選擇退休的重大決策，詹姆斯選擇遠赴歐洲放空，這讓許多渴望看到他帶隊重返巔峰的球迷感到心寒。有網友嘲諷道：「他在真實球場上打不好，現在跑去嘗試最終極的技術運動（高爾夫）嗎？」雖然詹姆斯長期以來都是高爾夫球愛好者，但這次的「海上揮桿秀」顯然沒能為他贏得好感，反而讓他在休賽季期間的爭議清單上又多了一筆。卡布里島長年是 NBA 球星如麥可·喬丹（Michael Jordan）、史泰龍（Sylvester Stallone）等人的避暑聖地。然而，隨著富豪階級的頻繁遷徙，這些頂級客群所帶來的「環境足跡」也逐漸浮上檯面。儘管詹姆斯目前尚未對這場爭議發表公開回應，但這起事件再次凸顯了公眾人物在展現奢華生活風格時，必須更加重視環境友善的重要性。