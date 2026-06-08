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▲茲維列夫在決勝的第五盤，他迅速回穩，兩度破發對手，最終以壓倒性的姿態奪冠。（圖／取自Roland-Garros X）

▲茲維列夫終於拿下生涯首冠，撕下「無冕之王」標籤。（圖／取自Roland-Garros X）

經過多年漫長的等待與多次痛失好局，世界排名第3的德國網球名將茲維列夫（Alexander Zverev），終於在2026年法國網球公開賽男單決賽中，以6：1、4：6、6：4、6：7(5)、6：1力克義大利黑馬柯博利（Flavio Cobolli），奪下生涯首座大滿貫冠軍金盃。這場歷時3小時21分鐘的五盤激戰，不僅證明了茲維列夫在紅土場上的穩定宰制力，更讓他撕下了「無冕王」的標籤。現年29歲的茲維列夫，過去曾有過三次大滿貫決賽失利的慘痛經驗——包括2020年美網在領先兩盤下被逆轉、2024年法網不敵阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），以及2025年澳網決賽直落三敗給辛納（Jannik Sinner）。此次進入法網決賽，他背負著極大的心理壓力。面對因大會前兩號種子辛納、阿爾卡拉斯相繼出局，以及喬科維奇（Novak Djokovic）早早淘汰而獲得的絕佳奪冠機會，茲維列夫在決勝的第五盤，他迅速回穩，兩度破發對手，最終以壓倒性的姿態奪冠，贏得了職業生涯最重要的勝利。決賽對手柯博利作為法網的大黑馬，本屆賽事表現令人驚艷。這位24歲的義大利好手，因準決賽對手阿爾納迪（Matteo Arnaldi）因病退賽，幸運地生涯首度闖入大滿貫決賽。他是繼1976年法網男單冠軍帕納塔（Adriano Panatta）以來，同樣出身羅馬球會的代表人物。大會為了紀念帕納塔奪冠50週年，還特別邀請這位傳奇名將來到現場頒發獎盃，為本屆法網增添了濃厚的傳承意味。隨著19歲的俄羅斯天才少女安德烈耶娃（Mirra Andreeva）在前一日奪下女單后座，加上茲維列夫的男單封王，2026年法網確定誕生兩位全新的大滿貫冠軍得主。這不僅象徵網壇新勢力的全面崛起，也反映出男子網壇在「三巨頭」時代逐漸遠去後，戰局進入了更加群雄並起的時代。茲維列夫在賽後激動地表示，這一刻是他多年來不斷追求的目標。對於這位紅土場上的穩定戰將而言，這座金盃不僅是榮耀的象徵，更是他職業生涯邁向新高度的起點。而對於年僅24歲的柯博利來說，雖未能捧冠，但這趟奇幻旅程已讓他躋身世界頂尖行列，未來勢必將成為歐洲網壇不可忽視的強勁新秀。