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對於德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）而言，2026年6月7日註定將載入史冊。在歷經長達10年、總計3996天的漫長征途，並贏下大滿貫賽場上的第125場勝利後，他終於在2026年法國網球公開賽於羅蘭加洛斯球場高舉生涯首座大滿貫金盃，成功甩開了「史上最強無冕王」的沉重枷鎖。茲維列夫的大滿貫首冠之路充滿坎坷。回溯至2015年6月29日，當時年僅18歲的他，在溫布頓網球錦標賽會內賽首輪擊敗加巴什維利（Teimuraz Gabashvili），收下生涯大滿貫首勝。此後的3996天裡，他經歷了無數次在半準決賽與四強賽的遺憾止步，直到今日在法網決賽才終於圓夢。數據統計顯示，茲維列夫在奪下首座大滿貫前，累計已取得125場大滿貫勝利，這項紀錄在公開賽年代（Open Era）無人能及，超越了伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic，105勝）、莫瑞（Andy Murray，100勝）與瓦林卡（Stan Wawrinka，75勝）。這座冠軍的含金量不僅在於時間的積累，更在於他前所未見的驚人韌性。在此次封王前，茲維列夫職業生涯已斬獲25座ATP單打冠軍，包含2座年終總決賽（ATP Finals）冠軍、7座大師賽（Masters 1000）冠軍，以及2021年東京奧運金牌。這座法網金盃的到手，讓他正式躋身阿格西（Andre Agassi）、莫瑞與喬科維奇（Novak Djokovic）等傳奇行列，成為網壇史上極少數達成「大滿貫、奧運、年終賽、大師賽」全滿貫成就的頂尖選手。傳奇名將韋蘭德（Mats Wilander）賽前就曾預測：「如果他能奪下這座冠軍，未來再贏得五、六座大滿貫也不令人意外。」面對媒體提問，茲維列夫坦言這座獎盃對他意義非凡，「如果今天輸了，我的自信心將會遭到嚴重打擊。但現在我贏了，我感覺自己有能力再次做到。」他表示，這場勝利為他帶來的最大轉變是「平靜」，因為無論未來決賽勝負如何，他已證明自己是大滿貫冠軍，這種自由感將讓他未來的球場表現更加從容。從當年的網壇新星到如今的頂尖王者，茲維列夫用十年如一日的汗水，詮釋了什麼叫做「勝利屬於最堅韌的人」。