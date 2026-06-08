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▲茲維列夫正式成為網壇史上第4位贏得所有四大頂級賽事榮譽的球員，包括大滿貫（1座）、ATP年終總決賽（2座）、大師賽（7座）以及奧運金牌（1面）。（圖／取自Roland-Garros X）

▲奪冠時，茲維列夫的年紀為29歲又48天。這使他成為網壇史上第5年長的「大滿貫首冠得主」。（圖／取自Roland-Garros X）

德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）日前在2026年法國網球公開賽順利奪冠，拿下職業生涯首座大滿貫頭銜。這場勝利不僅終結了長達十年的追逐，更創造了多項難能可貴的歷史紀錄。以下透過6組關鍵數據，帶您深度解碼這場極具歷史意義的勝利。茲維列夫是公開賽年代以來，首位在羅蘭·加洛斯封王的德國男子球員。在他之前，德國男子網球史上僅有馮·克拉姆（Gottfried Von Cramm，1934年、1936年）以及亨克爾（Henner Henkel，1937年）曾在法網單打奪冠，茲維列夫成功寫下了德國男子網球的全新篇章。茲維列夫正式成為網壇史上第4位贏得所有四大頂級賽事榮譽的球員，包括大滿貫（1座）、ATP年終總決賽（2座）、大師賽（7座）以及奧運金牌（1面）。此前僅有阿格西（Andre Agassi）、莫瑞（Andy Murray）與喬科維奇（Novak Djokovic）三人達成此項成就。在公開賽年代，茲維列夫是第6位在輸掉生涯前3場大滿貫決賽後，最終成功奪冠的選手。他加入由藍道（Ivan Lendl）、阿格西、伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）、莫瑞與提姆（Dominic Thiem）組成的精英行列。自1973年ATP排名系統創立以來，茲維列夫成為第13位在奪冠過程中「未曾遭遇世界前10名選手」的大滿貫冠軍。這份名單中不乏山普拉斯（Pete Sampras）、納達爾（Rafael Nadal）與喬科維奇等傳奇球星。雖然籤表充滿變數，但能在強敵環伺的大滿貫中穩定發揮、排除萬難，本身就是奪冠實力的展現。- Pete Sampras (Wimbledon 1997-98, 2000).- Andre Agassi (Australian Open 2001-03).- Guillermo Vilas (Australian Open 1978-79).- Ivan Lendl (Roland-Garros 1986, Australian Open 1989).- Jimmy Connors (Australian Open 1973, Wimbledon 1974).- Johan Kriek (Australian Open 1981-82).- Mats Wilander (Australian Open 1983, Roland-Garros 1988).- Brian Teacher (Australian Open 1980).- Yevgeny Kafelnikov (Australian Open 1999).- Thomas Johansson (Australian Open 2002).-Rafael Nadal (US Open 2017).- Novak Djokovic (Wimbledon 2022).奪冠時，茲維列夫的年紀為29歲又48天。這使他成為網壇史上第5年長的「大滿貫首冠得主」。在他之前，分別是吉梅諾（Andres Gimeno）、高梅茲（Andres Gomez）、柯達（Petr Korda）與伊凡尼塞維奇。這一數據也說明了在現今競爭激烈的環境下，要拿到第一座大滿貫冠軍絕非易事。茲維列夫在參賽41次大滿貫賽事後，才終於贏得首座金盃。論及韌性，僅有克羅埃西亞名將伊凡尼塞維奇表現更為出色，他在2001年奪下溫網冠軍時，已是第48次參賽。值得一提的是，伊凡尼塞維奇奪冠時的年紀與輸掉前3場決賽的經歷，與茲維列夫皆有驚人的巧合，冥冥中為這場勝利增添了幾分英雄惜英雄的傳奇色彩。