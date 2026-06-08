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▲茲維列夫（Alexander Zverev）歷經五盤大戰擊敗柯博利，拿下生涯首冠。比賽內容不好看，但終究贏了。（圖／取自Roland-Garros X）

▲茲維列夫經歷了3996天，125場大滿貫勝利才終於捧盃，29歲的年齡許多選手都退役了，但他堅挺到了最後。（圖／Roland-Garros X）

▲茲維列夫和他的團隊第一次，在大滿貫賽場成為了贏家。（圖／取自Roland-Garros X）

星期日晚上的巴黎，這座見證過亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev）無數心碎時刻的城市，終於迎來了他的榮耀時刻。當這位29歲的德國名將坐在冠軍記者會上，身旁閃耀著火槍手盃時，他長久以來的重擔終於卸下。這一次，他終於不用再解釋自己為何失敗。茲維列夫曾是網壇公認的「天之驕子」，卻在過去十年中一次次親手毀掉自己的大滿貫機會。我們見證過他在大滿貫決賽中無數次的心理崩盤，也看過他在2022年法網四強對陣拉斐爾·納達爾（Rafael Nadal）時，遭遇毀滅性的腳踝韌帶撕裂傷，當時他甚至懷疑自己是否還能重返賽場。兩年後的2024年，他又在領先卡洛斯·艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的大好局勢下遭到逆轉，將獎盃拱手讓人。除了場上的挫折，他的場外生活同樣充滿劇烈的反差。他長期與第一型糖尿病奮鬥，在賽場上注射胰島素的畫面展現了他強大的意志力與勵志色彩；但同時，伴隨他的還有揮之不去的家暴指控爭議，讓這位天才球員的評價始終處於極端兩極的拉扯之中。在今年法網之前，他背負著「從未贏得大滿貫的最偉大現役球員」這個沉重且尷尬的頭銜，出戰了多達41次大滿貫會內賽，歷經無數次自我折磨的輪迴。今年的羅蘭加洛斯，辛納（Jannik Sinner）爆冷出局、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）沒打、大種子接二連三爆冷，所有的客觀條件似乎都完美地倒向了茲維列夫。決賽網帶對面站著的是年僅24歲、首次闖入大滿貫決賽的義大利小將弗拉維奧·柯博利（Flavio Cobolli）。面對實力、排名與經驗皆遠不如自己的對手，茲維列夫原本應該展現絕對的統治力，但他依然無可避免地陷入了苦戰。在不該上網時，選擇了上網；在應該堅定打法時，鬆動了意志；在該轉換進攻模式的情況下，他又選擇了保守。這場對柯博利的比賽，賽前外界一面看好茲維列夫，甚至有賠率看好他3：0橫掃奪冠，但前四盤打完，必需說場面並不好看。茲維列夫在第四盤搶七中犯下致命的雙發失誤，親手將比賽拖入第五盤。若非柯博利在決勝盤因為大腿和小腿嚴重抽筋、體力完全透支，這場勝利的歸屬恐怕仍在未定之天。這場耗時4小時16分鐘的五盤大戰(比分6：1、4：6、6：4、6：7、6：1)，再次暴露了茲維列夫在關鍵時刻的脆弱心態。但競技體育的殘酷與迷人也正是在於此：冠軍或許贏得難看，但終究是冠軍。從來沒有任何一座大滿貫是輕而易舉的。你能回憶每一位球員在拿到首座大滿貫首冠時激動人心的時刻，我認為英國名將穆雷（Andy Murray）與茲維列夫是最像的——當然穆雷主要是因為被三巨頭壓制，等了那麼久並非是因為沒能力或技術層面有缺陷——前者要為英國人拿下首座溫布頓，後者則要為德國人取得公開化年代在羅蘭加洛斯的男單首冠。在最終登頂時刻，穆雷雙手舉起握拳朝著自己陣營加油區激動大吼，整個球場歡聲雷動，充滿喜悅。而茲維列夫則是倒了下去。天啊！他經歷了3996天，125場大滿貫勝利才終於捧盃，29歲的年齡許多選手都退役了，但他堅挺到了最後，其奮鬥精神贏了。「這座獎盃對我來說非常重要，如果我輸掉這場比賽，我的自信心會大幅下降。」茲維列夫在賽後坦言。倒在紅土上的那一刻，他宣洩了十年來的壓抑與恐懼。這個球場對他意義非凡，這裡有他生涯最痛苦的低谷，如今也有了最巔峰的榮耀。所有的過往沒有被抹去，但這座冠軍勝過了一切。他在賽後的話語中，透漏了一種前所未有的釋然：「現在無論發生什麼，我永遠都是大滿貫冠軍，沒有人能把這個頭銜從我身邊奪走。也許這會給我帶來一些自由。也許下次我再打決賽時，我的心境會更平靜，因為即使輸了，我依然是大滿貫冠軍。」這是一段救贖之旅。沒有人是完美的，茲維列夫的職業生涯充滿了瑕疵與爭議，但站在網球場上，所有人是平等的，無論是否被球迷喜愛、球風是否好看、甚至球品好不好，都不重要，網球只看你打出了什麼結果。他贏得這座火槍手盃的姿態也許有些狼狽，但他終於跨越了那道困擾他多年的心理障礙。在無數次的跌倒與質疑後，這位29歲的德國人不僅終結了德國男網長達89年的法網冠軍荒，更重要的是，他終於與自己和解。他和他的團隊第一次，在大滿貫賽場成為了贏家。