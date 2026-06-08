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德國網球名將茲維列夫（Alexander Zverev）在結束長達十年的大滿貫冠軍荒，成功捧起2026年法網男單金盃後，心情顯得格外輕鬆，甚至在奪冠後的電視訪談中，當場「伺候」了質疑他的網球分析師。當面對曾看衰自己的前職業選手奎瑞（Sam Querrey）提問時，茲維列夫不僅毫不客氣地予以回擊，更用簡短的一句話狠打臉。在奪冠後的TNT電視轉播訪談中，擔任現場分析師的前職網選手奎瑞代表媒體向這位新科法網冠軍提問，詢問他在確定奪冠的那一刻心境為何。然而，茲維列夫並未直接回答，反而將目光轉向奎瑞，語帶嘲諷地反問：「你來這裡幹嘛？（Why are you here?）」「山姆是誰？你怎麼會出現在這個頻道？」茲維列夫舉著法網獎盃大聲喊道，「這裡都是冠軍，結果薩姆·奎瑞也來了。」他隨後補充說：「首先，我很高興能捧起這座獎杯，因為你曾說過我永遠也拿不到，所以謝謝你的信任。」茲維列夫此言一出，現場氣氛瞬間沸騰。儘管在職網時期曾短暫交手，但奎瑞的大滿貫最佳戰績僅止於2017年美國網球公開賽的八強，相較於茲維列夫如今已是大滿貫冠軍的身份，兩者在場上的成就存在明顯落差。在經過一番「幽默」的冷嘲熱諷後，茲維列夫才正式回答問題。他坦言，自己之所以這麼開心能高舉「火槍手獎盃」（Coupe des Mousquetaires），也是因為他記得奎瑞當年的不看好。這一記「戰斧式扣籃」般的重擊，讓原本在場邊分析的奎瑞當場顯得有些尷尬。這段訪談影片隨即在社群媒體瘋傳，許多球迷認為，雖然茲維列夫是以開玩笑的口吻說出，但言語中強烈的反擊意味十足，展現了這位新科冠軍在長期承受壓力與質疑後，終於得以揚眉吐氣的快感。29歲的茲維列夫歷了2022年法網四強賽因重傷被迫退賽、2025年澳網決賽惜敗的沉重打擊，多年來飽受輿論對於他「抗壓性不足」的質疑。這次在法網決賽後的反擊，不僅是對奎瑞個人的打臉，更是對所有曾經看衰他的評論家所發出的強烈聲明。對於茲維列夫而言，這座金盃不僅證明了他的實力，更讓他擁有了與批評者對等對話的絕對底氣。一名球迷說：「當你站在網壇最高峰時，確實有資格挑選誰能來訪問你。」這場火藥味十足的訪談，無疑成為今年法網最令人難忘的結尾之一。