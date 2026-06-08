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▲現年29歲的茲維列夫奪冠後，在年終總決賽積分榜上以5040分高居第2，僅次於目前積分5950分的球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／取自 Roland-Garros X）

▲身為冠軍的茲維列夫帶走了280萬歐元（約320萬美元，折合新台幣逾1億元）的冠軍獎金。（圖／美聯社／達志影像）

德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）日前在2026年法國網球公開賽寫下生涯里程碑，決賽力克義大利黑馬柯波利（Flavio Cobolli），勇奪生涯首座大滿貫冠軍。隨著法網圓滿落幕，ATP最新排名與積分也隨之公布，茲維列夫憑藉這場勝利積分大進補，在通往杜林年終總決賽（PIF ATP Live Race To Turin）的積分榜上飆升至第2名，也將帶走總計280萬歐元（約合新台幣1億元）的獎金。現年29歲的茲維列夫奪冠後，在年終總決賽積分榜上以5040分高居第2，僅次於目前積分5950分的球王辛納（Jannik Sinner）。此次封王不僅讓茲維列夫進一步鞏固了年終總決賽的參賽資格，也讓他與第3名的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）拉開了1390分的領先差距。除了茲維列夫的竄升，本次法網亞軍柯波利（Flavio Cobolli）同樣收穫豐碩，排名飆升8個名次，躍居積分榜第4名，並首度闖入世界前10強；挺進四強的捷克新星門希克（Jakub Mensik）則躍升15名，來到積分榜第7名。這幾位潛力新秀的出色表現，為下半年的賽季注入了強勁的競爭活力。除了積分與排名，冠軍獎金亦是焦點。根據大會統計，本屆法網總獎金池高達6172.3萬歐元（約7110萬美元）。身為冠軍的茲維列夫帶走了280萬歐元（約320萬美元，折合新台幣逾1億元）的冠軍獎金；亞軍柯波利則獲得140萬歐元（約160萬美元）。儘管獎金數額驚人，但近期網壇內部對於獎金分配的爭議持續發酵。包含辛納、薩巴蓮卡（Aryna Sabalenka）等頂尖球員，近期公開表達對大滿貫賽事僅將總營收的12%至15%分配給選手的不滿，並呼籲應提高至22%。對於賽事組織方而言，如何在持續優化球場設施與提升選手權益之間取得平衡，將是未來網壇必須面對的重大課題。茲維列夫本季戰績來到35勝9敗，成為繼提姆（Dominic Thiem）與梅德維夫（Daniil Medvedev）之後，第三位奪下大滿貫冠軍的「90後」球員。他在巴黎的奪冠過程展現了極高的冷靜與實力，尤其是在連續五盤苦戰後依舊能穩住心態，證明了他已克服過去在大賽決賽的心理障礙。