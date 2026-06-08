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國家聯盟西區龍頭洛杉磯道奇隊，在今（8）日迎來魔鬼賽程10連戰的最後一戰。道奇因投手陣容全面崩盤，吞下本季首場「雙位數失分」的大敗仗，以5：13遭到洛杉磯天使血洗，無緣完成系列賽橫掃。儘管球隊以大比分慘敗，但大谷翔平依舊維持火燙手感，全場5打數敲出2安打，不僅跑回球隊第1分，更在壘間展現極高存在感。進入6月以來，大谷在出賽的6場比賽中已繳出5次單場複數安打，目前賽季打擊率攀升至3成02、OPS達.939。大谷翔平首打席擊出中外野飛球出局，但第二打席隨即展現怪力。面對天使隊先發右投索里亞諾（José Soriano）一記96.3英哩（約155公里）的低角度伸卡球，大谷以高達112.3英哩（約180.7公里）的擊球初速，掃出一發直擊右外野的安打。隨後，隊友弗里曼（Freddie Freeman）再補上安打，一壘的大谷翔平展現驚人腳程一舉跑到三壘。值得一提的是，大谷在撲回三壘時雙手撐地，隨後順勢在壘包上做出了一次像是「伏地挺身」的逗趣動作，這一幕也被當地轉播電視台以特寫播送。隨後，大谷在塔克（Kyle Tucker）擊出捕手方向滾地球時，大膽起跑強攻本壘成功，為道奇隊跑回全場第1分。到了第7局，面對左投波莫蘭茲（Drew Pomeranz），大谷翔平跑出一支內野安打，順利完成單場雙安。相較於打線的零星火花，道奇隊此役的投手端表現堪稱災難。先發投手席漢（Emmet Sheehan）僅投1.1局就挨了3支安打失2分，早早遭到KO退場，逼得道奇隊早早啟用牛棚車輪戰。然而，第3任投手崔南（Blake Treinen）與第4任投手維西亞（Alex Vesia）在4、5兩局各丟2分，讓道奇陷入1：6的大幅落後。雖然道奇打線在6局下發起反撲，靠著拉辛（Dalton Rushing）與沃德（Ryan Ward）的背靠背全壘打一口氣攻下4分、追到僅剩1分差。不料，第5任投手赫南德茲（Jonathan Hernández）在7局上登板後徹底崩盤，單局慘挨2轟、失掉6分，徹底澆熄了道奇的反攻氣焰。值得一提的是，天使隊今晚的後段棒次徹底化身為「道奇殺手」。從第6棒到第9棒，這4人在前7局竟然合力繳出11打數11安打、狂灌9分打點，成為天使今晚斬斷道奇連勝的最大功臣。道奇在這波10連戰中最終繳出6勝4敗的成績，目前依然高居國聯西區榜首。