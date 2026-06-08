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效力於休士頓太空人隊的台灣旅美強投鄧愷威，在結束前一場對戰海盜隊的震撼教育後，球團已正式排定其下一場先發日程。鄧愷威預計將於台灣時間周三（10日）上午9時38分，前往客場出戰洛杉磯天使隊，尋求個人本季第4勝的入袋。鄧愷威前次先發對陣海盜隊時，雖一度展現壓制力，繳出前5局僅失1分的優質表現，卻在第6局遭遇亂流，最終以5局失5分（4責失）吞下敗投，防禦率也因此略微升至3.04。為了協助他儘速重回軌道，教練團安排在休息4天後讓他再度登板。對手洛杉磯天使隊目前戰績僅25勝41敗，在美聯西區墊底，且團隊打擊數據在聯盟排名後段。儘管如此，鄧愷威仍要提防「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、索勒（Jorge Soler）等強打者，楚奧特生涯曾經11次入選明星賽、9次摘下銀棒獎，3次拿下MVP，雖然近年因傷數據下滑，但仍被公認是現代棒球最偉大的打者之一。本場比賽，鄧愷威將與天使隊的22歲潛力新秀烏雷尼亞（Walbert Urena）正面對決。烏雷尼亞本季首度升上大聯盟，表現相當穩健，目前累積3勝4敗，防禦率為2.68。隨著比賽日期逼近，台灣球迷紛紛湧入社群媒體為鄧愷威加油打氣，期待他能憑藉穩定的心理素質，在客場展現強投本色。太空人球團也盼望藉由此戰，讓這位年輕右投再度證明自己有在頂級賽場長期生存的宰制力。屆時賽事狀況，請鎖定大聯盟官方轉播與相關賽後報導。