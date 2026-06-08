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連休假期後變盤！日經指數早盤暴跌逾2600點

聯準會強鷹推升美金 日圓應聲跌破160「防衛線」

KOSPI指數暴跌逾8% 觸發「熔斷機制」

美股上週五（5日）來「黑色星期五」，各主要指數收跌，亞洲股市週一（8日）受到牽連，接連上演屠殺秀。東京股市周一開盤賣壓湧現，日經平均指數盤中一度大跌逾2600點；韓國股市也劇烈震盪，跌幅一度超過8%，並啟動熔斷機制。亞洲股市此次重挫與美國股市上週五走勢密切相關。美股因市場對人工智慧（AI）投資過熱的疑慮升溫，主要指數全面收跌，其中以科技股為主的那斯達克綜合指數跌幅尤為顯著，創下自2025年4月美國總統川普（Donald Trump）宣布「對等關稅」以來最大單日跌幅。受此拖累，東京股市8日開盤隨即跳空續跌。由於先前創下歷史高價的AI及半導體相關板塊市場過熱跡象明顯，在獲利了結與避險情緒交織下，高科技類股成為盤面上的主要提款對象，賣壓全面擴大。日經平均指數盤中一度較前一交易日收盤大跌逾2600日圓，跌至約6萬3000日圓區間震盪，市場情緒明顯轉弱。截至台北時間8時52分，日經平均指數報64346.16點，跌2241.96點，跌幅3.37%。另一方面，在市場強烈意識到聯準會可能升息的背景下，外匯市場也掀起了一波「買美元、拋日圓」的狂潮。8日上午的東京外匯市場上，日圓匯率全面走貶，一路推至1美元兌換160日圓前半段的區間。此舉一舉衝破了過去被市場視為日本當局可能進行外匯干預的「160日圓關鍵防衛線」，使得整體金融市場的緊張與戒備氣氛瞬間飆升。韓國股市同樣出現劇烈震盪。韓國交易所8日表示，由於韓國綜合股價指數（KOSPI）盤中跌幅一度超過8%，已啟動「熔斷機制」（circuit breaker），暫停整體成分股交易20分鐘，從首爾時間上午9時03分（台北時間上午8時03分）起生效，以抑制市場恐慌性賣壓。市場人士指出，全球股市同步回檔，反映投資人對AI題材短期過熱的疑慮正在擴散，科技股高估值風險也開始重新被定價，後續走勢仍取決於美國通膨與利率政策訊號。截至台北時間8時50分，KOSPI報7638.62點，跌521.97點，跌幅6.4%。