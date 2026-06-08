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洛杉磯道奇今（8）日在主場以5：13不敵洛杉磯天使，無緣完成系列賽橫掃，也吞下本季首場單場失分達雙位數的慘敗。不過比起球隊失利，更引起日本媒體關注的是大谷翔平賽後的舉動。在完成單場雙安表現後，大谷並沒有像其他球員一樣直接返回休息室，而是在比賽結束後不久再度現身球場，進行相當罕見的傳接球訓練，為即將到來的先發登板提前暖身。根據日媒報導，大谷在比賽結束後回到休息室換下球衣，隨即穿著黑色訓練服、帶著手套再次走上球場。由於今天是下午場的比賽，道奇賽前練習時間原本就受到限制，加上球團安排「Pups in the Park」活動，讓球迷攜帶寵物犬進場參與，因此球員賽前能進行的投手訓練時間相當有限。此外，道奇明日沒有比賽，球隊將直接啟程前往匹茲堡，準備10日起與海盜隊的系列賽。按照慣例，大谷通常會在先發前兩天進牛棚進行調整，但由於休兵日與移動行程重疊，因此他選擇利用比賽結束後加班，在左外野附近進行平地傳接球訓練。雖然沒有正式進牛棚投球，但日本媒體的報導指出，大谷的傳球力度相當充足，顯然正在為下一場登板做最後準備。即便球隊今日吞下慘敗，大谷此役仍延續近期火熱狀態。他全場5打數敲出2支安打，第3局擊出右外野安打後靠著積極跑壘一路衝上三壘，並在後續攻勢中跑回球隊首分。第7局則靠著全力衝刺跑出內野安打，再度展現驚人的腳程與拚勁。其中最引發討論的畫面，莫過於大谷滑回三壘後，竟在壘包上做出類似伏地挺身的動作，讓轉播單位立刻捕捉特寫，也成為球迷熱議話題。大谷此戰敲出雙安後，近10場比賽已經7度繳出單場至少兩安的表現。進入6月以來更是手感火燙，43打數敲出19支安打，打擊率高達4成42，另有3轟、6分打點，賽季打擊率也重新站上3成大關。除了打擊持續維持高檔，大谷本季在投手丘上的表現同樣令人驚艷。前一次登板面對響尾蛇時，他以二刀流身分繳出6局無失分、僅被敲2安打的優質內容，順利拿下本季第6勝。開季至今累積6勝2敗、防禦率僅0.74，依舊是國聯賽揚獎熱門人選之一。11日對海盜之戰，大谷將再次以投打二刀流身分登場，挑戰本季第7勝。