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NBA為了解決近年嚴重的明星球員「輪休風潮」，先前特別增設了必須在例行賽出賽滿65場才能角逐年度獎項的硬性門檻。根據美國權威記者阿米克（Sam Amick）的最新報導，NBA總裁蕭華（Adam Silver）日前明確表態，聯盟這套飽受爭議的「65場評獎規則」在未來絕對不會改變，將會繼續延續下去。蕭華更提出一項令人意外的觀察，直言球員「休得越多，反而越容易受傷」。根據聯盟現行規定，球員若是想要競爭年度最有價值球員（MVP）、年度最佳陣容（All-NBA）、年度最佳防守球員（DPOY）等個人重大榮譽，通常必須在例行賽中至少出賽滿65場。這項規則自上路以來，雖然有效提升了明星賽事的可看性，但也引來不少球員與工會的反彈，認為這在無形中加劇了球員帶傷硬拼、進而導致嚴重受傷的風險。然而，總裁蕭華對此抱持著截然不同的看法。在談到外界長年爭論的「負荷管理」與傷病關聯時，蕭華指出，根據聯盟內部的數據統計，傷病數量真正開始急遽飆升的時間點，其實並不是在賽季末段，反而是集中在「明星賽周末結束之後」。「無論這只是單純的數據相關性，還是最終能被科學證明存在因果關係，」蕭華深入解析背後可能的原因，「原因很可能在於，球員在明星賽等休戰期間，沒有讓身體保持在合適的運動負荷狀態。」蕭華的意思是，當球員在假期中讓身體過度放鬆、失去比賽節奏後，突然重新投入高強度的例行賽對抗，反而比連續出賽更容易引發身體肌肉或關聯性的受傷。隨著總裁蕭華的這番關鍵表態，也宣告了聯盟徹底揮別過去對「輪休」的妥協態度。這項象徵球員「敬業度」的65場鐵律將繼續牢牢高掛，未來的個人獎項爭奪戰，球員除了要在場上繳出亮眼數據，如何維持穩定出賽的續航力，將繼續成為頂級球星們無可迴避的重大考驗。