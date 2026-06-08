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世仇「基襪大戰」三連戰的最終決戰，今（8）日在洋基主場上演戲劇性轉折。雖然洋基陣中超級重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）因傷缺陣，但他卻用另一種方式「加持」了隊友。前3個打數慘吞3次三振的「爵士哥」齊森姆（Jazz Chisholm Jr.），在第4打數決定改拿隊長賈吉的球棒上場，結果竟然一棒轟出右外野的關鍵3分全壘打，幫助洋基在第8局灌進5分大局，最終以6：1痛擊波士頓紅襪隊。贏球後的洋基也成功與光芒隊並列，並重返美聯東區龍頭寶座。本場比賽前段上演了精彩的投手戰，洋基隊火球少主施利特勒（Cam Schlittler）與紅襪隊明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）在前4局展現強大壓制力，雙方打線一度一籌莫展。直到5局下半，洋基隊老將高施密特（Paul Goldschmidt）在關鍵時刻敲出適時安打，才率先幫球隊打破僵局取得1：0領先。不過紅襪隊的反擊也來得很快，6局上靠著康崔拉斯（Willson Contreras）揮出長打，一舉將比分扳平為1：1。施利特勒此役先發主投5.2局被敲4支安打失1分，狂飆5次三振也送出1次保送，賽後防禦率精采降至1.87；紅襪先發蘇亞雷斯同樣表現不俗，繳出6.1局失1分的優質先發，狂飆6次三振，防禦率為3.18。兩位先發投手最終都無關勝敗。關鍵的8局下半，洋基打線再度甦醒。明星強打貝林傑（Cody Bellinger）率先挺身而出，揮出一發驚天動地的超前陽春全壘打，幫助球隊打破平手僵局。隨後，單場敲出3支安打、表現熱燙的葛里沙姆（Trent Grisham）也補上安打，送回洋基隊的第3分。就在紅襪決定更換投手試圖止血時，今晚打得極其掙扎、前3次打數全部吞下三振的齊森姆走上打擊區。這一次，他手上拿的不是自己的球棒，而是借用了因傷高掛免戰牌的隊長賈吉的戰斧。神奇的「法官加成」立刻顯靈，齊森姆大棒一揮，直接將球掃上右外野看台，這發驚天的3分砲不僅是他本季第8轟，更幫助洋基單局豪灌5分奠定勝基。終場洋基就以6：1帶走基襪大戰的最終勝利，帶著贏球的氣勢再度登頂美東第一。