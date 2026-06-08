我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊於今（8）日對陣洛杉磯天使隊的比賽中，不僅以5：13慘敗，場上頻繁出現的「誤判」爭議更讓道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後罕見地公開發火，直指不穩定的執法嚴重影響了比賽走勢。本場比賽的主審執法水準慘遭各界抨擊。開賽後，主審對於好球帶的判斷極度不穩定，導致雙方球隊被迫頻繁使用ABS（自動好球帶系統）挑戰權。整場比賽兩隊共行使了6次挑戰，結果6次判定全數翻盤，顯示主審的判決與機器偵測結果存在巨大落差。連轉播本場賽事的NHK評論員伊東勤都忍不住搖頭直呼：「裁判簡直沒睡醒，執法內容實在太糟糕了。」道奇隊主帥羅伯斯在比賽過程中便多次在休息區激動揮手表達不滿，賽後記者會上更直接將炮火對準裁判。最關鍵的轉折點發生在2局上，當時投手希恩（Emmet Sheehan）投出的一記內角高球，打者看似出棒未果並擦過球棒進入捕手手套，現場觀察皆懷疑是「擦棒被捕」，主審卻判定為壞球，導致保送進而讓天使隊隨後擊出兩分打點安打。羅伯斯賽後憤慨表示：「我沒有收到任何關於該球的合理說明。像這種關鍵判決，聯盟應該開放重播驗證權限。那一次判決直接改變了比賽走向。」此外，5局上發生的揮棒爭議判決也讓羅伯斯極度不滿，儘管他堅信打者出棒過半應判三振，但裁判最終撤銷判決改判壞球。羅伯斯痛批：「這些判決都可能直接左右勝負，而它們今天確實對比賽產生了決定性影響。」整場比賽宛如成了「機器審判」與人類裁判的對決，頻繁的挑戰中斷了比賽節奏，也讓球員與教練的情緒大受影響。道奇隊在這種不穩定的執法環境下節奏盡失，最終黯然吞敗。面對球迷對於裁判素質的質疑，以及羅伯斯公開的抨擊，大聯盟官方目前尚未給出正面回應。