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紐約尼克隊毫無疑問是目前全美最具話題性的NBA球隊之一，隨著尼克全力衝擊自1973年以來的首座NBA總冠軍金盃，這股狂熱甚至延燒到了流行樂壇與政壇。根據《ESPN》最新報導，流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在東區決賽現場坐過的「第一排原味場邊椅」，竟然已經被放上拍賣市場。此外，好萊塢巨星史提勒（Ben Stiller）、「甜茶」夏勒梅（Timothée Chalamet）與女友珍娜（Kylie Jenner）等人坐過的椅子同樣被上架拍賣。這把引發轟動的椅子，是泰勒絲在東區決賽第三戰時所坐的場邊第一排座椅。當時她與未婚夫、堪薩斯酋長隊明星邊鋒凱爾斯（Travis Kelce）一同現身騎士隊主場為比賽增添星光。泰勒絲在東區決賽第三戰時所坐的場邊第一排座椅目前已上架至官方認證拍賣平台「The Realest」。為了確保真實性，東區決賽G3當天甚至有專業認證人員在現場全程監督，並核發了最高等級的「黃金OVD認證證書」。拍賣敘述雖然沒有直接點名泰勒絲，但稱其為「當代最具知名度與影響力的藝術家之一」，並強調「她的出席反映了NBA季後賽的文化影響力」。除了泰勒絲的椅子外，未婚夫凱爾斯坐過的椅子也一同被拍賣。此外，包含好萊塢巨星史提勒（Ben Stiller）、「甜茶」夏勒梅（Timothée Chalamet）與女友珍娜（Kylie Jenner）、機關槍凱利（Machine Gun Kelly）等大咖坐過的椅子，也都在該平台同步開賣，掀起粉絲與收藏家的瘋狂競標。除了娛樂圈的焦點，政壇大咖也前來共襄盛舉。美國總統川普（Donald Trump）已正式證實，他將親自出席明日在麥迪遜廣場花園舉行的總冠軍賽G3。自詡為「終身尼克鐵粉」的川普，這次是接受了尼克隊老闆多蘭（James Dolan）的私人邀請。川普在白宮橢圓形辦公室受訪時興奮地表示：「答案是肯定的。他邀請了我，我一定會去。」有了流行天后的話題加持與現任總統的親自蒞臨，尼克總冠軍賽G3的門票無疑已成為全美最具價值、一票難求的夢幻逸品。