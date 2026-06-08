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波特蘭拓荒者隊正密謀在今年休賽季大幹一場！根據美國權威記者埃文·西德里（Evan Sidery）的最新報導，拓荒者隊已經將補強目光瞄準了聯盟頂級的超級巨星。消息來源透露，如果拓荒者在今年夏天追求「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的計畫未能成功，他們將會迅速調整補強的方向，轉而全力通過交易引進頂尖大前鋒「AD」安東尼·戴維斯（Anthony Davis）。隨著球季告一段落，拓荒者急需為陣中注入具備爭冠經驗的頂級內線戰力。西德里指出，相較於引進防守與進攻都自成體系的字母哥，AD無疑是另外一個極具吸引力的頂級備案。更重要的是，根據制服組的評估，由於球員現況與合約年限等因素，預計拓荒者爭取AD所需要付出的交易籌碼與代價，將會明顯低於追求字母哥。這也讓拓荒者在操作上擁有更多的彈性，能夠在不徹底掏空陣容深度的情況下，完成全明星級別的禁區大升級。目前有消息證實，拓荒者對於戴維斯的偏愛早就有跡可循。在上個賽季戴維斯被交易至巫師隊之前，波特蘭拓荒者隊就曾積極向達拉斯獨行俠隊進行過相關的交易問詢與報價，可惜當時未能促成合作。如今戴維斯再度進入交易市場，拓荒者自然不會放過這次彌補遺憾的絕佳機會。儘管近年面臨一些傷病困擾，但只要戴維斯踏上球場，他依然是全聯盟最具破壞力的攻守一體神獸。根據數據統計，在剛剛結束的2025-26賽季例行賽期間，戴維斯場均還是能高效率轟下拓荒者制服組若能順利將其收入麾下，戴維斯強大的護框能力、出色的面框技術以及與後衛群打擋拆的威脅性，都將讓波特蘭在新賽季直接躍升為西區不容忽視的奪冠黑馬。這場休賽季的「超級巨星爭奪戰」，拓荒者顯然已經做好了萬全的沙盤推演。