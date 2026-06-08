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不買車、不外食、沒電視 大部分薪水都存起來

▲雷蒙租屋處沒有購買電視，也沒有放沙發。（圖／翻攝自Business Insider Taiwan YouTube）

該花就花！兼顧興趣和投資 退休還是會工作

提早退休是不少年輕人的夢想，美國一位24歲的Meta軟體工程師，年薪超過30萬美元（約新台幣949萬元），但他每個月扣掉儲蓄、保險、投資、稅金，只留下4000美元（約新台幣12萬6494元）生活，他的目標就是在30歲以前累積160萬美元（約新台幣5060萬元）資產，提早過上「財務自由」的生活。今年24歲的雷蒙（Raymond Zeng）在Meta擔任軟體工程師，平均年薪超過30萬美元（約新台幣949萬元），平常每週工作約40到50小時，主要負責寫程式、專案管理、產品管理等，不過資料分析也是他負責的工作範圍。雖然收入頗高，但他有一個目標，就是雷蒙把大部分的薪水投入美國的退休金帳戶、投資、保險，再扣掉稅金後，雷蒙每個月可花費的金額就剩下4000美元（約新台幣12萬6494元），4000美元當中，還要支付2600美元（約新台幣7萬9059元）的房租，及150至175美元（約新台幣4744元到5534元）的水電費，租屋處也沒有添購沙發、電視、床頭櫃等家具，只擺了一張工作桌在客廳。跟其他人比起來，雷蒙過得相當節約，他不過，身為「獸迷（Furry，喜好擬人化虛構動物角色的次文化群體）」的他，平時會參加獸迷社群活動，並購入「獸裝（裝扮成獸人的道具）」，雷蒙透露，。除此之外，雷蒙也熱愛旅行，每年會花1000美元（約新台幣3萬1623元）維持信用卡權益，搭商務艙可獲得更好的票價。雷蒙分享，自己每個月會存下5000美元到2萬美元左右（約新台幣15萬8118元到63萬元），他把自己6分之1的薪資都存進401(k)退休帳戶（美國私人企業員工專屬的自願性退休儲蓄計畫），另外每年也會把Roth IRA（羅斯個人退休帳戶）、健康儲蓄帳戶存滿，剩下的錢他會投資，資產配置約80％美股、20%國際市場。雷蒙表示，，仍會做自己有興趣的事情。對於節省生活，雷蒙認為，這是他刻意選擇的，「」，不過雷蒙也表示，自己不會一直都這樣，如果他決定結婚生子，這個退休計劃就會跟著調整。雷蒙對於退休規劃相當自律，高於平均的收入也能幫助他提早累積資產，相信他能在30歲以前達成自己的退休目標。