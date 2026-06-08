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▲薔薔穿比基尼大秀好身材，毫無贅肉的美背與纖細腰線，讓眾人都超羨慕。（圖／翻攝自薔薔IG@chialing_maze）

女星薔薔的妹妹林嘉珍，日前遭中國同性妻子「阿順」控訴騙婚騙孕等爭議，對此薔薔也發長文切割妹妹。而近日，薔薔不甩妹妹爭議再度發文，於IG曬出多張身穿藍色比基尼的辣照，其中鏡子反射畫面更是讓她零贅肉的好身材一覽無遺，直接讓大批粉絲全看呆，狂吸2萬人按讚。薔薔近日曬出一系列身穿藍色比基尼的性感辣照，只見她披著一頭長捲髮，臉上畫著充滿魅惑的濃妝，站在鏡子前擺出各種姿勢，不只大露豐滿事業線，還有性感蜜桃臀。其中鏡子的反射，更是讓大家看到她毫無贅肉的緊緻好身材，古銅色的光滑美背與纖細腰身及勻稱的大長腿全都露。薔薔的性感美照，也狂吸2萬人按讚，大批網友都忍不住大讚薔薔的好身材，「不得不說真的很猛的身材」、「這什麼性感的人類」、「屁股到底怎麼練的，可以開教程嗎」、「健康又美，身材好好。」薔妹日前被妻子阿順控訴騙婚騙孕，甚至爆料自己剛生完小孩就被趕出家門，且不讓自己看小孩，讓她非常痛苦。阿順還指控薔妹霸佔她的婚前財產高達千萬元，要求薔妹還錢，還稱這些事情薔薔一家人都知道。對此，薔薔也在事件爆發後，於FB寫下千字文回應，「不要再把自己當小孩，當成巨嬰，什麼事情都丟給長輩處理。」強調這次和爸爸不會再管薔妹留下的爛攤子，正式切割妹妹。