女星薔薔的妹妹林嘉珍，日前遭中國同性妻子「阿順」控訴騙婚騙孕等爭議，對此薔薔也發長文切割妹妹。而近日，薔薔不甩妹妹爭議再度發文，於IG曬出多張身穿藍色比基尼的辣照，其中鏡子反射畫面更是讓她零贅肉的好身材一覽無遺，直接讓大批粉絲全看呆，狂吸2萬人按讚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
薔薔近日曬出一系列身穿藍色比基尼的性感辣照，只見她披著一頭長捲髮，臉上畫著充滿魅惑的濃妝，站在鏡子前擺出各種姿勢，不只大露豐滿事業線，還有性感蜜桃臀。其中鏡子的反射，更是讓大家看到她毫無贅肉的緊緻好身材，古銅色的光滑美背與纖細腰身及勻稱的大長腿全都露。

▲薔薔穿比基尼大秀好身材，毫無贅肉的美背與纖細腰線，讓眾人都超羨慕。（圖／翻攝自薔薔IG@chialing_maze）
▲薔薔穿比基尼大秀好身材，毫無贅肉的美背與纖細腰線，讓眾人都超羨慕。（圖／翻攝自薔薔IG@chialing_maze）
薔薔性感美照狂吸2萬人　粉讚：很猛的身材

薔薔的性感美照，也狂吸2萬人按讚，大批網友都忍不住大讚薔薔的好身材，「不得不說真的很猛的身材」、「這什麼性感的人類」、「屁股到底怎麼練的，可以開教程嗎」、「健康又美，身材好好。」

薔妹遭控騙婚騙孕　薔薔發千字文怒切割

薔妹日前被妻子阿順控訴騙婚騙孕，甚至爆料自己剛生完小孩就被趕出家門，且不讓自己看小孩，讓她非常痛苦。阿順還指控薔妹霸佔她的婚前財產高達千萬元，要求薔妹還錢，還稱這些事情薔薔一家人都知道。對此，薔薔也在事件爆發後，於FB寫下千字文回應，「不要再把自己當小孩，當成巨嬰，什麼事情都丟給長輩處理。」強調這次和爸爸不會再管薔妹留下的爛攤子，正式切割妹妹。

資料來源：薔薔IG


相關新聞

薔薔爸爸是誰？全台最大直營中古車行董事長　林茂樹身價估破30億

薔薔揭妹妹黑歷史！曾造謠還爆肢體衝突　嘆：回台前就知道會出事

薔妹風波扯出前員工！薔薔親揭開除內幕　經紀人認：她心情受影響

薔薔千字切割親妹！撂狠話：外面欠錢不要找我和爸爸、我們不買單

王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...