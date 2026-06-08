藝人傅子純昨日突然離世，消息讓星友、粉絲不捨，結婚8年的他，私下也是寵妻魔人。今（8）日傅子純的老婆在臉書上發文，以「失去你的第一晚」為題，坦言失去摯愛後心碎到失眠，更在文中寫道：「你這次玩笑開太大了」、「心像是被撕開一半少了一塊」、「來世我們再找到彼此。」讓眾人看了鼻酸。

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傅子純突然離世　遺孀首度發聲

傅子純的老婆今清晨在臉書上發文，以「失去你的第一晚」為開頭，向對方喊話：「你這次玩笑開太大了，我笑不出來。」面對傅子純突然離世，坦言少了老公的打呼聲讓她失眠了，傅子純的遺孀在文中寫道：「平常我比誰都好睡，只要你在旁邊，你就是我最大支柱，有你在我可以安心做自己。你總是懂得欣賞我的一切，肯定我的一切。」寫下傅子純私下溫暖、寵愛她的一面。

▲傅子純（右）的老婆在臉書上首度發聲，心碎表示：「心像是被撕開一半少了一塊。 」（圖／傅子純IG@futzuchun_aaron）
▲傅子純（右）的老婆在臉書上首度發聲，心碎表示：「心像是被撕開一半少了一塊。 」（圖／傅子純IG@futzuchun_aaron）
痛失摯愛　傅子純遺孀悲喊：心被撕開少了一塊

回想起過去傅子純總對她說：「寶貝你在我心中是最棒的！」讓老婆心碎表示：「老公你的寶貝心碎了，超痛苦。心像是被撕開一半少了一塊。 」並透露得知噩耗後眼淚不自覺停不下來，甚至哭到看不到螢幕；文末，傅子純的老婆也以hashtag寫下「最棒的神隊友」、「我愛你」、「來世我們再找到彼此」，一字一句讓人看了鼻酸。

貼文一出讓大批親友、網友看了心碎，紛紛留言安慰「真的很不捨妳，一定好好的保重身體，節哀」、「一定好好照顧自己。他會捨不得你」、「一直不敢相信，昨夜輾轉難眠，心疼妳經歷身心撕裂般的痛苦 ...總是陽光般笑容的子純，我們都很不捨。」

傅子純私下超寵妻　秘婚3年才公開

傅子純不僅演技精湛，私下還是「寵妻魔人」，他2018年與交往7年的女友低調結婚，隔了3年才公開消息，當時傅子純透露原因，希望妻子不被外界打擾，能自在的生活，言語中充滿對老婆的體貼與寵愛。另外，傅子純更曾透露出去吃飯對方只需要用眼睛看不必動手，家務也幾乎由自己一手包辦，即使工作忙碌仍惦記著對方。

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...