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洛杉磯道奇隊強投豪打大谷翔平，今（8）日於主場對陣前東家洛杉磯天使隊的比賽中，出現的一個「謎樣動作」，讓電視機前的球迷全笑翻了。他在一個回合中跑上了三壘，隨後在回壘的過程中竟然做起了伏地挺身，這奇妙的動作和背後動機也引起外界熱議。此役大谷翔平擔任先發第一棒指定打擊，他在3局下半擊出右外野安打，隨後藉由隊友弗里曼（Freddie Freeman）的接力安打，一路從一壘狂奔至三壘。由於衝刺速度過快，大谷在抵達三壘時不慎發生小小的衝過頭，為了迅速歸壘，他俐落地倒地回壘。有趣的是，大谷在倒地的瞬間，雙手竟自然地撐住三壘壘包，順勢做了一個標準的「伏地挺身」，隨即起身站穩壘包。這突如其來的「場中重訓」，完整被轉播單位捕捉，現場觀眾與直播間的球迷們全看傻了眼。這段有趣的畫面迅速在網路上炸開，網友紛紛展開瘋狂吐槽。有球迷笑稱：「大谷選手，你也跑太快了吧！居然跑到三壘還順便做伏地挺身？」、「太幸運了，看比賽還能欣賞翔平的伏地挺身」、「買一送一，打安打再送一組伏地挺身」。除此之外，更有不少粉絲搞笑留言：「為什麼突然做伏地挺身啊？」、「這是什麼突發性運動？」、「在三壘壘包上做伏地挺身，也太可愛了吧」、「動作還挺標準的呢」。儘管道奇隊最終以5：13不敵天使隊，但這場比賽中發生的珍貴插曲，無疑為嚴肅的對決增添了幾分輕鬆氣氛。面對老東家天使，大谷翔平整場比賽展現出極高的「鬆弛感」，無論是場上的積極跑壘，還是這突如其來的搞笑互動，都再次印證了大谷翔平無論在什麼場合，總能成為場上最受矚目的魅力核心。