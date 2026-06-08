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洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平開季至今頻頻被外界討論「打擊狀態不如預期」，但數據卻給出了完全不同的答案。大谷今（8）日在主場迎戰洛杉磯天使之戰擔任開路先鋒，繳出4打數2安打表現，連續兩場比賽演出單場雙安，賽後OPS提升至0.941，正式超越費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber），登上國聯第一寶座。在昨日的比賽中，大谷翔平才剛揮出單場雙安，其中包括本季第11轟，當時他的OPS一度衝到.947登頂，可惜隨後因打席結果稍微修正到.941，以微小差距落後給費城人隊重砲手舒瓦伯。然而今天風水輪流轉，大谷翔平在3局下半第二打席，他率先敲出右外野方向的安打；7局下半，他再度展現快腿，硬生生跑出一支內野安打，單場4打數2安打，賽後OPS鎖定在.941。反觀競爭對手舒瓦伯，在今天的比賽中3打數盡墨，僅靠著2次四壞球保送上壘，OPS 從.944一路下滑至.937。此消彼長之下，大谷翔平在今天賽事陸續結束後，正式成為國聯OPS第一人。大谷翔平今年開季雖然一度被外界放大檢視、認為他的打擊手感低迷，但隨著賽季推進，他直接用手中的棒子證明自己依然是頂級打者。更讓全美球迷感到不可思議的是，大谷翔平不僅在打擊端拿下了象徵打者綜合破壞力的OPS聯盟第一，他在投手丘上更是以10場先發、防禦率0.74的鬼神數據，高居國聯賽揚獎討論榜首。當一名球員同時競爭OPS王與防禦率王時，已經超越一般球星的範疇。許多球迷看到數據後也紛紛感嘆，「明明大家都在說他低潮，結果OPS已經聯盟第一了」、「同時是聯盟最強投手和最強打者，未來恐怕再也看不到這種球員」、「這根本不是人類能做到的事情」。