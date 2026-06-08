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洛杉磯道奇隊今（8）日在主場迎戰洛杉磯天使隊，儘管衛冕軍最終以5：13慘敗給對手，但陣中的日籍二刀流巨星大谷翔平依舊展現恐怖的火燙手感。大谷此役再度繳出單場雙安的精彩表現，賽後整體攻擊指數（OPS）衝上0.939，成功超車躍居國家聯盟第一。道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後對大谷讚不絕口，同時更向全大聯盟預告：「這甚至還不是他的最佳狀態。」大谷翔平今日共計5個打數擊出2支安打，這也是他連續第2場比賽上演單場雙安的表現。大谷在首局首打席雖擊出中外野飛球出局，但3局下半第二個打席立刻發威，瞄準來球轟出一記強勁的右外野安打，，再度展現他過人的怪力。隨後他在第5局右外野飛球遭接殺，7局下再靠著優異的速度跑出一支內野安打，最後在第8局遺憾吞下三振。經此一役，大谷翔平的賽季打擊率攀升至本季新高的0.302，而0.939的OPS（整體攻擊指數）更是直接超越了目前領跑大聯盟的全壘打王、費城人隊強打舒瓦伯（Kyle Schwarber），正式登頂國聯第一。對於大谷在進攻端展現的宰制力，總教練羅伯茲在賽後受訪時給予極高評價。羅伯茲表示，大谷目前的身體狀況看起來非常健康且理想，在打擊區上對球的掌握度相當出色，而且更難能可貴的是，大谷在每一個打席都展現了極佳的打擊策略與內容。羅伯茲直言：「當他的狀態如此出色時，毫無疑問能帶動整條打線的氣勢，進而轉化成實質的得分。」令人期待的是，羅伯茲認為這還不是大谷翔平的極限：「我認為他還沒有達到最完美的最佳狀態，因為他的長打火力在未來還會有所提升。」羅伯茲指出，大谷現在不僅能穩定且持續地擊出強勁球，也能精準選到保送。羅伯茲更在最後感嘆地提醒所有人，別忘了他正同時一邊站上投手丘為球隊先發投球、一邊兼顧如此高水準的打擊表現，「這正好說明了大谷翔平究竟有多麼地特別。」即使道奇今晚在比分上遭遇慘敗，但大谷持續進化的恐怖狀態，依然是道奇爭冠路上最強大的基石。