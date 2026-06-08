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底特律老虎隊的頂級塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal），今（8）日正式迎來傷癒復出的首場正式復健賽。他降維打擊代表老虎隊小聯盟高階1A出賽，面對紅人隊高階1A打線展現了無懈可擊的壓制力，主投5局飆出6次三振、完全沒有失分，最快球速更是狂飆到99英里（約159公里）。由於復健賽表現極度完美，這位同時也是洛杉磯道奇隊傳聞中頭號交易補強目標的超級王牌，預計最快將於本周重返大聯盟先發輪值。連續兩年高票榮獲美聯賽揚獎的史庫柏，日前傳出左手肘出現游離體並動刀接受微創手術。原本外界預期這類手術的恢復期至少需要2到3個月，沒想到這位神獸級王牌身體素質驚人，僅花短短2週就開始進行傳接球，並在過去兩週透過2場模擬賽成功拉高投球數，在手術滿一個月後的今日便迅速踏上正式比賽的投手丘。史庫柏今日開局就展現王牌架式，第一局面對首名打者、紅人農場第25號新秀桑契斯（Carlos Sanchez），直接用97英里（約156公里）的剛猛速球送出三振，隨後再用98英里火球解決頂級新秀杜諾（Alfredo Duno），首局僅用8顆球就完成三上三下，且「8球全數是好球」。第二局起，他開始融入變化球搭配，速球更直接催到本場最快的99英里（約 159 公里）。雖然在第三局與第五局分別被擊出零星安打，但他隨後都展現大將之風，靠著精準控球化解危機，甚至在完成5局投球退場後，為了達到賽前設定的75球用球量，還特別前往牛棚補投。總計史庫柏此役效率驚人，主投5局僅用54球（其中高達44顆好球），僅被敲2支安打、送出6次三振、無失分。對於自己回歸首戰的內容，史庫柏賽後顯得十分滿意：「今天球速很不錯，控球也很好，我覺得自己投了很多好球，大部分時間都能把球投進好球帶，這是很棒的一天。」這場復健賽的完美結果，對目前正在美聯中區苦苦追趕的老虎隊而言無疑是一劑強心針。老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，模擬賽只能建立身體技巧，但真正的比賽強度、競爭心態、裁判誤判甚至是身後隊友的守備失誤，都是練習中無法模擬的。辛奇在賽前就曾透露，希望這次復健賽能夠「一次到位」，如今史庫柏用實力給出了答案。球團預計不會再安排第二場復健賽，他極有可能在本周老虎對戰克里夫蘭守護者隊的系列賽首戰或第二戰，正式重返賽場。史庫柏今年在大聯盟共計7場出賽，在43.1局的投球中送出45次三振，繳出3勝2敗、防禦率2.70的優異成績，ERA+高達 157。隨著他的強勢歸隊，不僅將提振老虎隊的戰績，他的一舉一動也勢必將再度牽動全大聯盟，尤其是傳出極度渴望補強先發輪值的道奇隊，是否會在季中交易大限前出手爭取這名賽揚強投，球迷都在看。